VIH, hépatites virales et IST, une vaste campagne de dépistage est organisée dans l’Ouest

Comme partout dans le monde, l’épidémie du VIH est loin d’être enrayée et le nombre de nouveaux séropositifs dépistés dans l’île a tendance à augmenter de plus en plus.



Et cela, même si le taux de dépistage par habitants est supérieur à la moyenne nationale.



À La Réunion, 92 500 personnes se font dépister chaque année. Pourtant, le nombre de séropositifs a augmenté depuis 2018. Presque le double.



Il est donc indispensable aujourd’hui d’effectuer des piqures de rappel en profitant de la campagne nationale annuelle de dépistage du VIH, des hépatites et des IST qui se déroule actuellement.



Des dépistages gratuits et anonymes toute l’année à Saint-Paul



À Saint-Paul, le CEGIDD Ouest (Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des IST et hépatites) accueille le public toute l’année. Au cœur de son action : la prévention, la sensibilisation, l’aide, l’écoute, mais aussi la mise à disposition de préservatifs gratuits. La structure est ouverte les lundi, mercredi et vendredi (8h30 à 17h) puis le samedi 7 et le samedi 28 décembre (9h-12h).

L’équipe, sur place, est en mesure de réaliser des dépistages gratuits et anonymes pour le VIH et les IST sans rendez-vous. Les tests peuvent se faire par sérologie (prise de sang) ou par TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique). Fiable, ce dernier permet d’avoir un résultat en 30 minutes maximum.





Un stand de dépistage et d’information au CHOR



Dans le cadre de la campagne annuelle de sensibilisation autour du VIH, des hépatites et des IST, un stand d’information et de dépistage se tiendra le mardi 3 décembre 2019 à l’entrée du CHOR de 10h à 15h à l’attention des usagers de l’hôpital et du personnel.



Au programme : test rapide de dépistage pour le VIH et dépistage des IST. Informer, conseiller et insister sur la prévention, seront les maîtres-mots de cette journée.





Le premier centre dédié à la santé sexuelle est à Saint-Paul



Inaugurée en 2015, le CEPS (Centre d’Éducation et Prévention Santé) est le premier centre dédié à la santé sexuelle à La Réunion. Antenne du CHOR, le CEPS est installé au bout de la Chaussée Royale. Sa présence a impulsé la création des CEGIDD dont les missions principales reposent sur le dépistage du VIH, des hépatites virales et des IST de la santé sexuelle, et qui devront mieux cibler les publics les plus vulnérables.





Où?

Le CEPS

21 rue Ibrahim Balbolia – 0262 34 13 13