VIH, hépatites, IST : Une semaine de dépistage du 29 novembre au 4 décembre

Le communiqué :



En 2021, la journée du premier décembre de lutte contre le SIDA aura pour thème "Mettre fin aux inégalités. Mettre fin au sida. Mettre fin à cette pandémie"



Une pandémie peut-elle en cacher une autre ? Une pandémie peut-elle en aggraver une autre ? Y a-t-il une perte de chance pour les patients infectés par le VIH et les IST ? La pandémie COVID a-t-elle modifié le comportement sexuel et les violences sexuelles ?



Les mois de pandémie de COVID-19 que nous venons de traverser, ont obligé la mise en place des mesures sanitaires strictes, telle que le confinement, la fermeture sur quelques semaines des centres de dépistages, l’annulation des manifestions de prévention sur les lieux publics, la baisse importante des lieux de fréquentation des publics à sur risque infectieux (lieux de dragues, de prostitution etc…) où des accès aux dépistages des IST, à la prévention en santé sexuelle sont possibles. Ceci laisse une épidémie cachée (personnes nouvellement contaminées, n’ayant pas eu une opportunité de dépistage)



Une bonne santé sexuelle est un élément essentiel de la qualité de vie. La qualité de vie est un élément essentiel pour notre société. Les inégalités sociales en santé se sont considérablement accrues pendant la pandémie et il est important d’essayer d’en réduire les écarts.



C’est pourquoi, à l’occasion du 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le Sida, le COREVIH et ses acteurs : ARPS, RIVE, ASETIS, le Planning Familial974, le CAARUD du Réseau Oté, le SUMPPS (uniquement les étudiants et personnel) ainsi que les CeGIDD Nord-Est, Ouest et Sud, organisent une semaine de campagne en santé sexuelle du 29/11/2021 au 04/12/2021.



Des actions de prévention des IST, de dépistages anonymes et gratuits par le TROD (Test d’Orientation Diagnostic et Gratuit, simple goutte de sang au bout du doigt) du VIH, des hépatites B et C, de la syphilis, se dérouleront sur tout le territoire.



"N’oublions pas que le virus du Sida est toujours là ! Alors Dép’IST a ou !"