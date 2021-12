VIH/IST: Une campagne de dépistage menée au marché forain de Saint-Paul

Alon fait dépist’ à nou ! Une campagne de dépistage est actuellement menée au marché forain de Saint-Paul. Jusqu’à 11h30, venez vous faire dépister ce vendredi 3 décembre ! Le test est anonyme, gratuit et ne prend que quelques minutes ! Coordonnée par le COREVIH (Le comité de Coordination de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l’immunodéficience humaine), cette action de dépistage est organisée par l’ ARPS (Association Réunionnaise de Prévention des Risques liés à la Sexualité) et le Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) Ouest Réunion du 29 novembre au 4 décembre. Cet événement régional, en lien avec la Journée Mondiale de la lutte contre le SIDA, est soutenu par la Ville de Saint-Paul notamment via son dispositif Karavàn Santé. Ce vendredi 3 décembre, des dépistages gratuits des IST seront proposés au grand public dans deux endroits différents :Ce matin sur la place du marché forain de 8h à 11h30 puis cet après-midi sur l’esplanade de Boucan Canot de 13h à 15h30. Venez vous faire tester, nous ne sommes jamais trop prudents !