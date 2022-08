Communiqué VIF : Rencontres entre acteurs associatifs, institutions, forces de l’ordre et députés

Deux rencontres entre acteurs associatifs, institutions, forces de l’ordre et députés sont organisées par l'EPA (association de défense des droits et des intérêts de l'enfant victime de toutes violences) pour évoquer la problématique des violences intrafamiliales. Par N.P - Publié le Mardi 30 Août 2022 à 11:12

Le communiqué :



2 Dates



Samedi 03 septembre 2022 salle Candin (St Denis) à 14h et le lundi 19 septembre à 17h30 à St Pierre.





CONSTAT ALARMANT



7 femmes par jour déposent plainte à La Réunion pour violences dans



28% des violences conjugales à La Réunion, les enfants sont témoins des faits les plus graves, au pire des cas ils sont eux-mêmes victimes de violences physiques, sexuelles, en plus des violences psychologiques.



5000 IP ( informations préoccupantes) en 2021

La moitié qualifiée « enfants en danger »

le nombre de saisines de la Cellule de Recueil d’Informations Préoccupantes a significativement augmenté Le nombre de violences sexuelles sur les enfants est en recrudescence Aurions-nous pu sauver Elianna, Mathéo ou encore Gabriel ?



Aurions-nous pu protéger ces enfants, victimes d’inceste, de tortures et d’humiliations ? Replacés auprès de leurs bourreaux, faute de preuves suffisantes ? Dans l’intérêt des victimes mineures, n’existe-t-il pas des procédures d’urgence et de levé de doutes ? Aurions-nous pu sauver ces femmes et ces mères que ces enfants enterrent ? Rose-May, Elise ou encore Vanina…



Comment agir collectivement et mieux les prévenir ?



OBJECTIFS DE LA RENCONTRE



Engager une démarche forte avec des propositions à moyen et à long terme.



Il s’agirait de :

- ORGANISER UNE TABLE RONDE, FORMALISANT LA CREATION D’UN CONSORTIUM ENTRE LES ACTEURS INSTITUTIONNELS ET LES ACTEURS ASSOCIATIFS

- TRAVAILLER SUR UNE COORDINATION INNOVANTE, REGULIERE, LEGITIMEE ET INSCRITE DANS LE TEMPS

- REALISER UN LIVRE BLANC LISIBLE ET VISIBLE SUR L’ETAT DES VIOLENCES INTRAFAMILIALES A LA REUNION ET DES PROPOSITIONS OPERATIONNELLES CLAIRES ET CONCRETES, EN LIEN AVEC L’EXISTANT (observatoire des VIF). EN CORRELATION AVEC LES REALITES DU TERRAIN.



L’approche doit être systémique avec une intelligence collective qui se traduit en stratégie collaborative claire, assumée et pérenne pour l’ensemble de nos représentants politiques, pour le Département qui porte l’Action Sociale, les autres collectivités et institutions concernées.



Si nous ne nous mobilisons pas très vite, les générations futures d’auteurs de violences seront incarnées par les victimes d’aujourd’hui.