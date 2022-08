Communiqué VIF Protégeons nos enfants : des rencontres prévues dans le nord et dans le sud

Les députés ont répondu présents à notre invitation. Deux rencontres sont prévues. Une se déroulera dans le nord ce samedi 3 septembre à 14h à la salle Candin à Saint-Denis. Rencontre avec les 4 députés : Jean Hugues Ratenon , Karine Lebon, Frédéric Maillot, Philippe Naillet (représenté par Evelyne Gigan) mais aussi la présence du Département, de la Justice, de la Gendarmerie/ Police, de la Ligue des droits de l'homme, des associations. Et l'autre se déroulera dans le sud le lundi 19 septembre à 17h30 à l'hôtel Le Saint-Pierre (en centre ville). 3 députés seront présents : Perceval Gaillard, Emeline Kbidi et Nathalie Bassire, la procureure Madame Calbo, la Gendarmerie / Police, la Ligue des droits de l'homme et des associations. Ces événements sont organisés par l'EPA (l'association de défense des droits et des intérêts de l'enfant victime de toutes violences) et le collectif Détak la lang. Le communiqué de presse de STOP VIF Protégeons nos enfants : Par LG - Publié le Mercredi 31 Août 2022 à 12:49