Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL [VIDÉOS] Saint-Paul trace d’ambitieuses orientations budgétaires pour la Ville La séance du Conseil Municipal de Saint-Paul du 17 novembre 2022 permet de présenter d’ambitieuses orientations budgétaires pour 2023. La Municipalité pose des jalons pour fixer le cap et les perspectives sur l’année prochaine.

Ces OB confirment l’ambition très forte de la Municipalité pour les Saint-Pauloises et les Saint-Pauloises dans plusieurs secteurs. Ces orientations s’inscrivent dans un contexte économique et géopolitique qui pèse lourdement sur les ménages Réunionnais.



La population subit l’inflation, l’augmentation du carburant, de l’alimentation et des matières premières. Cette situation pèse aussi sur les finances des collectivités locales. Saint-Paul a interpellé l’État sur cette situation préoccupante et a été la première commune de l’île à proposer la création d’un bouclier qualité-prix pour les collectivités.



Le dégel du point d’indice et la revalorisation du SMIC décidés par le gouvernement ont des conséquences directes sur le budget communal. Cette augmentation a déjà impacté les finances à hauteur de 1 M€. En année pleine, le montant de cette augmentation atteindra 2,8 millions d’euros.



Très bonne trajectoire financière de Saint-Paul



Le travail engagé depuis plus de deux ans a permis à la collectivité de faire face à ces évolutions de manière sereine. Ces OB 2023 marquent la fidélité des engagements pris auprès des Saint Paulois et ce dans tous les domaines de compétences de la commune.



Dans ce contexte très contraint, la Municipalité de Saint-Paul ne peut que déplorer le manque de soutien de l’État. En effet, depuis 2020, des efforts considérables ont été accomplis en matière de maîtrise budgétaire.



L’épargne nette en 2022 est de plus de 11,5 M€ (contre 1,2M€ en 2019) soit une épargne qui a été multipliée par 10 depuis le début du mandat en 2020. De plus, la capacité de désendettement est de 6 ans en 2022 (contre 10 ans en 2019). « Malgré cette bonne trajectoire financière, Saint-Paul ne pourra pas bénéficier du « filet de sécurité de l’État. En effet, la situation financière de la Ville reste au-dessus des critères d’éligibilité. “Nous sommes de bons élèves mais nous restons les oubliés de l’État », précise le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN. La population subit l’inflation, l’augmentation du carburant, de l’alimentation et des matières premières. Cette situation pèse aussi sur les finances des collectivités locales. Saint-Paul a interpellé l’État sur cette situation préoccupante et a été la première commune de l’île à proposer la création d’un bouclier qualité-prix pour les collectivités.En année pleine, le montant de cette augmentation atteindra 2,8 millions d’euros.Dans ce contexte très contraint, la Municipalité de Saint-Paul ne peut que déplorer le manque de soutien de l’État. En effet, depuis 2020, des efforts considérables ont été accomplis en matière de maîtrise budgétaire.

Ces orientations budgétaires 2023 inscrivent les projets d’aménagement dans une phase opérationnelle : l’école de Grand Fond, la médiathèque de Vue Belle, le PRU de Saint Paul et de Saint-Gilles, l’extension des cimetières du Guillaume, de Villèle, la réalisation des salles funéraires, la réalisation des voiries rurales d’exploitation… Autant de projets qui avanceront de manière significative. Afin de renouveler la présentation des orientations budgétaires, Saint-Paul, terre attractive et écologique, a voulu rendre l’exercice plus dynamique grâce à une série de vidéos à découvrir sur les réseaux sociaux et le site internet de la commune.

Découvrez les interventions d’Irchad OMARJEE, Conseiller Municipal, délégué au développement et à la gestion économiques et à l’aménagement, et de Virginie SALLÉ, Adjointe au Bassin de vie de Saint-Gilles-les-Bains.







Une nouvelle étape s’ouvre également dans la mise en place de la cantine gratuite. Ainsi, plus de 6500 élèves seront concernés en 2023. Cette mesure sera ensuite élargie aux autres tranches sur le reste du mandat.

Cette mesure est particulièrement forte dans le contexte économique actuel. Cette action se déroute tout en assurant une amélioration de la qualité des repas en favorisant la production locale et les produits bio.

Attention particulière accordée aux employés communaux



Par ailleurs, une attention particulière est accordée aux employés communaux. Depuis plus de deux ans maintenant, la transformation de l’administration municipale s’effectue avec le personnel communal L’enjeu est de rendre un meilleur service public d’ultra-proximité à la population.



Il faut saluer l’engagement, le professionnalisme et la compétence du personnel communal, véritable force motrice. C’est pourquoi en 2023, des mesures fortes continuerons à être impulsées pour valoriser et reconnaître les agents.



Cette ambition s’est traduite par le premier volet de l’ambitieux plan pluriannuel de titularisation (64 personnes en 2022), la titularisation de 29 lauréats aux concours soit un total de 93 agents.



Amélioration du pouvoir d’achat des agents



Le versement au mois de décembre 2022 des 625 euros bruts dans le cadre de la RIFSEEP à l’attention des 1300 agents de catégories C sera réalisée. Il faut aussi rappeler l’augmentation de la valeur du ticket restaurant qui est maintenant à 6 euros.



En 2023, cette dynamique se renforcera. La revalorisation et la complétude du RIFSEEP seront engagées tout comme le complément indemnitaire annuel (CIA) qui valorisera l’engagement et la manière de servir des agents. Ces mesures sans précédent amélioreront le pouvoir d’achat du personnel.



Le plan de titularisation se poursuivra. La stagiairisation et la nomination des lauréats de concours se poursuivra. Enfin, en matière d’amélioration des conditions de travail, le dispositif initié en 2022 de l’heure d’activité culturelle et sportive hebdomadaire proposée aux agents sur le temps de travail sera consolidée.



Dans le domaine de l’intégration des personnes porteuses de handicap, l’objectif poursuivi est de répondre à minima aux 6% d’obligation de recrutement des Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi. Ce taux est aujourd’hui de 5,75%.



Validation du Contrat Local de Santé de deuxième génération



Le Conseil Municipal permet également de valider le Contrat Local de Santé de deuxième génération. C’est un dossier particulièrement cher à la Municipalité car le CLS de Saint-Paul, Ville Santé, a été le premier à être lancé à La Réunion lors de la mandature de 2008 à 2014.



Ce nouveau CLS est lancé pour 5 ans. La santé est un enjeu central pour les Réunionnais. Il est vital de développer une politique de santé de proximité et adaptée aux spécificités de notre territoire.



Prévenir, Informer, Lutter, voilà comment ce nouveau CLS peut aider à agir pour les citoyens. Une autre priorité concerne la transition écologique, une thématique en totale cohérence avec les sujets climatiques actuels.



Priorité accordée à la transition écologique

Quatre affaires adoptées sont en lien avec ce sujet. La première contribuera à renforcer la protection de la biodiversité locale. Ce programme de conservation des abeilles vise à sanctuariser la place de ces sentinelles de la nature. Saint-Paul rejoint ainsi un réseau de 80 partenaires répartis sur le territoire.



Des bornes de recharge à énergie solaire pour les véhicules électriques seront également mises en place. Ces installations répondent à la demande croissante en la matière.



Enfin, la charte agricole de la Ville a aussi été adoptée pour donner à Saint-Paul les moyens d’un développement agricole ambitieux et équilibré sur son territoire. L’objectif est de concilier plusieurs enjeux :



Permettre une meilleure gestion du foncier agricole

Favoriser le développement de la production locale

Faire de Saint-Paul le grenier de la Réunion

Cette structuration doit s’effectuer autour du triptyque suivant : l’innovation, les circuits courts et l’agri péi. Dans cette logique de soutien à la production locale, Saint Paul fêtera d’ailleurs l’agriculture en décembre à Barrage. Cette charte sera ainsi signée le 3 décembre.





















Dans la même rubrique : < > Un tournoi de beach-soccer proposé à Saint-Paul Saint-Gilles-les-Bains se modernise