A la Une .. [VIDÉO] votre ciel ce jeudi, prévisions plus humides pour le weekend





Quelques averses sont attendues cet après-midi dans l'intérieur . Débordements possibles vers la Grande Chaloupe. Prévisions pour le jeudi 23 Avril

Pour information: la station de la Route Forestière des Tamarins (MétéoR Océan Indien, 1790m) a rapporté une température minimale de 8.5° en milieu de nuit dernière.



➡️ En début de matinée: de nombreux nuages élevés ont assailli le ciel réunionnais cette nuit. Ils sont inoffensifs et cèdent progressivement la place aux rayons du soleil . En revanche sur l'Est et le Nord-Est quelques nuages plus bas lâchent des averses éphémères comme vers Sainte Rose, Saint Benoît et Saint André, la Plaine des Palmistes et le volcan. Voir la courte vidéo jointe.



En cours de matinée les éclaircies sont larges sur le littoral . Il fait bon presque chaud et doux dans les hauts.



➡️ Cet après-midi les quelques averses sont plus probables sur les pentes du Nord-Ouest , dans l'intérieur, vers les Plaines et le volcan. Ailleurs le ciel alterne entre séquences nuageuses et éclaircies, ces dernières restent majoritaires sur le littoral à l'exception de la zone Nord-Ouest comprise entre la Grande Chaloupe et Saint Paul où les nuages des hauts ont tendance à avancer vers la mer.



En soirée le ciel devient peu nuageux mais dans le courant de la nuit des entrées maritimes mouillent passagèrement le littoral Est .

Les températures de la nuit affichent une certaine douceur.



🎏 Les rafales flashent autour de 55/60km/h vers Saint Jo et autour de 50km/h entre Saint André et la Grande Chaloupe au Nord. Quelques rafales sont notées au volcan .



🌊 La mer demeure remuée par les alizés étant agitée entre Saint Pierre et Sainte Marie en passant par Saint Philippe et Saint Benoît. La houle d'alizé atteint encore 2m. La température du lagon est voisine de 27°.



🌡️ Les températures maximales sont plus élevées sur l'Ouest et le Nord. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️



➡️ Lever du soleil : 06h32 le 24 -- Coucher du soleil : 18h00 le 23



🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1014.3 hectoPascals. ➡️de nombreux nuages élevés ont assailli le ciel réunionnais cette nuit. Ils sont inoffensifs et cèdent progressivement la place aux rayons du soleil . En revanche sur l'Est et le Nord-Est quelques nuages plus bas lâchent des averses éphémères comme vers Sainte Rose, Saint Benoît et Saint André, la Plaine des Palmistes et le volcan.les éclaircies sont larges sur le littoral . Il fait bon presque chaud et doux dans les hauts.➡️les quelques averses sont plus probables sur les pentes du Nord-Ouest , dans l'intérieur, vers les Plaines et le volcan. Ailleurs le ciel alterne entre séquences nuageuses et éclaircies, ces dernières restent majoritaires sur le littoral à l'exception de la zone Nord-Ouest comprise entre la Grande Chaloupe et Saint Paul où les nuages des hauts ont tendance à avancer vers la mer.le ciel devient peu nuageux mais dans le courant de la nuit des entrées maritimes mouillent passagèrement le littoral Est .Les températures de la nuit affichent une certaine douceur.Les rafales flashent autour de 55/60km/h vers Saint Jo et autour de 50km/h entre Saint André et la Grande Chaloupe au Nord. Quelques rafales sont notées au volcan .demeure remuée par les alizés étant agitée entre Saint Pierre et Sainte Marie en passant par Saint Philippe et Saint Benoît. La houle d'alizé atteint encore 2m. La température du lagon est voisine de 27°.sont plus élevées sur l'Ouest et le Nord. Voir détails ci-dessous.➡️➡️ Calendrier lunaire Avril 2020 ➡️06h32 le 24 --18h00 le 23🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1014.3

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MétéoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 28/29 Le Port 30 Saint Paul 30 Grand Fond 31 Pointe 3 Bassins 31 Tan Rouge 26 Colimaçons 24 Les Makes 24 Saint-Louis 30 Pierrefonds 28 Saint Joseph 28 Saint Philippe 27 Sainte Rose 27 Saint Benoit 28 Saint André 28 Volcan 17 Maïdo 18 Bourg Murât 20 Plaine des Palmistes 21 Cilaos 24 Mare à Vieille Place 23

Températures de la nuit sous abri dans les stations de Météo France. Le voile de nuages élevés a quelque peu limité la baisse des thermomètres. On a quand même noté 8.5° pas loin du Maïdo et un peu moins de 10° à Bellecombe/Jacob. Notons 19.8° à Pont Mathurin sur le littoral Sud Sud-Ouest. Mon Facebook

➡️ Les publications sont postées régulièrement et archivées sur Zinfos974Météo.

https://www.meteo974.re/

Firinga Le site ➡️

Pluies rapportées par les stations de Météo France au cours des dernières heures de la nuit.



Analyse de la situation de surface ce matin: la ceinture anticyclonique (A) au Sud des Mascareignes se fissure. Les alizés faiblissent progressivement en tournant graduellement à l'Est Nord-Est sur la Réunion.



Tendances générales pour le vendredi 24 Avril et le weekend. Les alizés faiblissent et le temps devient plus humide.

➡️ On pourrait observer des averses modérées dans l'intérieur et les hauts l'après-midi de vendredi.

➡️ Samedi et dimanche les averses de l'après-midi sont probablement plus nombreuses et localement soutenues dimanche après-midi.



🌊 La houle d'alizé s'amortit.



🌡️ Les températures nocturnes sont en hausse. PATRICK HOAREAU Lu 240 fois







Dans la même rubrique : < > Coronavirus : 21 340 décès en France depuis le début de l'épidémie Covid-19: Non, il n'y a pas de cluster aux Avirons ni ailleurs dans l'île affirment l'ARS et la préfecture