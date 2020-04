Météo [VIDÉO] prévisions pour la nuit prochaine et mercredi, tendances pour jeudi et vendredi

Le début de journée de mercredi est prévu plutôt humide sur une large moitié Est de la Réunion.



Prévisions pour la nuit du 21 au 22 Avril



L'alizé charrie ses averses sur la moitié Est de l'île en seconde partie de nuit.



➡️ Des averses arrivent du large et touchent le quart Sud-Est de l'île en cours de nuit. Elles gagnent l'Est et débordent temporairement vers Sainte Marie. Voir la courte vidéo jointe.



🎏 Les vents faiblissent mais restent sensibles sur le Nord et le Sud ainsi que dans la région du volcan.



🌊 La mer est agitée à forte à l'exception de la zone comprise entre Saint Leu et la Possession en passant par la baie de Saint Paul.



🌡️ Les températures minimales voyagent entre 20° à Pont Mathurin et 24° au Port. Sur les pentes la fourchette va de 15° à 19°.

Les minimales les plus basses ne sont pas loin des 10° à Bourg Murât et à Cilaos et affichent des valeurs à 1 chiffre dans les régions du volcan et du Maïdo.





Prévisions pour la journée du mercredi 22 Avril



➡️ En début de matinée: l'ensoleillement est très contrarié en partant de Saint Jo et en remontant tout le long de la côte Est et par débordement jusqu'aux portes de Saint Denis.

Des averses sont observées sur les pentes, vers Salazie, les Plaines et le volcan. Sur le littoral les averses sont rapidement moins fréquentes mais le soleil ne prend pas un avantage décisif avant la mi-journée.

A l'Ouest de ces régions humides le soleil répond présent.



➡️ L'après-midi le bleu a viré au gris sur les pentes d'une large moitié Ouest. Cela se traduit par quelques averses isolées.

Des averses éparses mais de faible intensité persistent sur les pentes de l'Est.

Les zones littorales ventées comme celles comprises entre Saint Pierre et Saint Paul à l'Ouest et Saint André à Saint Denis au Nord bénéficient d'un après-midi assez lumineux.



🎏 Les rafales de Sud-Est commencent à mollir progressivement mais flashent encore à 60/65km/h entre Saint Jo et Saint Leu et à près de 55km/h vers Gillot.



🌊 La mer demeure agitée à forte de Saint Leu à Sainte Clotilde en passant par Sainte Rose. La houle d'alizé de secteur Est peut atteindre 2m50.

La température du lagon est voisine de 27 à 28° .



🌡️ Les températures maximales sont proches des normales sur l'Ouest mais en dessous des normales sur le Nord et l'Est et dans les hauts de ces régions. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️



➡️ Lever du soleil : 06h32 le 22 -- Coucher du soleil : 18h01 le 22



🧳 La pression atmosphérique à 18h00 à Gillot : 1015.3 hectoPascals.

Températures maximales relevées sous abri dans les stations de Météo France: il a fallu attendre 14heures pour que les 25° soient atteints à Gillot. Frais dans les Plaines, à Salazie(à peine 20° à MAVPlace) et au volcan. Malgré tout 31° près de la Saline.



17heures: cumuls de pluie des dernières 24heures dans les stations de Météo France. Contraste très net entre l'Est et l'Ouest typique par temps d'alizés plutôt humides.



Analyse de la situation de surface cet après-midi. Les alizés commencent à faiblir légèrement. L'anticyclone( H) de 1030hpa ne se décale que très lentement.



Tendances générales pour le jeudi 23 et le vendredi 24 Avril Jeudi les alizés sont temporairement moins humides notamment le matin sur la moitié Est. La journée s'annonce assez ensoleillée avec une remontée des thermomètres sur la moitié Est et dans les hauts.

En revanche vendredi est prévu sensiblement plus humide d'abord par l'Est alors que ce temps humide aura ensuite tendance à s'étendre à la majorité de l'île.



🎏 Les rafales n'excèdent plus les 50km/h sur les régions exposées.



🌊 La mer reste agitée du Sud sauvage à Sainte Marie en passant par Sainte Rose.



🌡️ Les températures sont en hausse jeudi grâce à l'ensoleillement et contrastent avec celles de la veille sur la moitié Est et dans les hauts.

