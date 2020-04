A la Une . [VIDÉO] prévisions pour ce mardi et la nuit prochaine, tendances pour mercredi et jeudi

Matinée humide sur une large moitié Est. Prévisions pour le lundi 20 Avril

Pour information: la station du Piton Maïdo (Météo France, 2215m) a rapporté une température minimale de 6° la nuit dernière.



➡️ En début de matinée: conditions humides comme prévu sur la moitié Est de Saint Philippe à Saint Denis. Les averses sont fréquentes dans les hauts et sur les pentes. Des débordements vers la Grande Chaloupe et dans le cirque de Mafate sont probables. Voir la courte vidéo jointe.

Sur la moitié Ouest le ciel n'est pas totalement dégagé mais les éclaircies dominent sur le littoral entre Saint Pierre et le Port.



➡️ L'après-midi retour des éclaircies sur le littoral Est et Nord. Cependant les nuages restent scotchés aux reliefs qui ont du mal à entrevoir le soleil.

Dans le même temps le gris devient majoritaire sur les pentes de la moitié Ouest entre la Possession et Saint Leu.

La région de Saint Pierre et ses premières pentes bénéficient de larges éclaircies maintenues par le temps venteux.



En soirée le ciel réunionnais se dégage dans sa majorité. Toutefois des entrées maritimes porteuses de quelques averses chatouillent le Sud-Est et Est et la région du volcan.

La nuit est fraîche dans les hauts alors que les températures minimales baissent sur le littoral à l'exception de la côte Nord et Nord-Ouest.



🎏 Le vent est têtu sur le littoral Sud et il atteint son maximum entre Saint Pierre et la Pointe au Sel à coup de rafales flashant à près de 70km/h.

Sur le Nord il se modère légèrement vers Saint Denis et davantage sur l'Est. Les régions Ouest et Nord-Ouest restent protégées par le relief et sont ainsi soumises aux brises.

En journée on note un vent de Nord-Est qui peut rentrer vers la Grande Chaloupe et la Possession.



🌊 La mer est bien remuée par les alizés et est agitée à forte au vent entre Saint Leu et Sainte Marie en passant par Saint Philippe et Saint Benoît.

La température du lagon est voisine de 27 à 28° .



🌡️ Les températures maximales sont plus élevées sur le Nord-Ouest et l'Ouest. Elles sont plus fraîches sur l'Est et le Sud-Est , dans les hauts de la moitié Est et dans les Plaines, en raison du manque d'ensoleillement. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️



➡️ Lever du soleil : 06h31 le 22 -- Coucher du soleil : 18h02 le 21



🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MétéoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 28 Le Port 30 Saint Paul 31 Grand Fond 31 Pointe 3 Bassins 31 Tan Rouge 27 Colimaçons 24 Les Makes 23 Saint-Louis 29 Pierrefonds 28 Saint Joseph 28 Saint Philippe 26 Sainte Rose 27 Saint Benoit 28 Saint André 28 Volcan 15 Maïdo 18 Bourg Murât 19 Plaine des Palmistes 20 Cilaos 23 Mare à Vieille Place 21

Températures sous abri de la nuit rapportées par les stations de Météo France. On a relevé 6° au Maïdo, 9° à Bellecombe et autour de 12° à Cilaos et Bourg Murât. Mon Facebook

Les pluies de la fin de la nuit. Comme prévu arrivée d'un petit épisode pluvieux sur la moitié Est.



Analyse de la situation de surface ce matin: les alizés restent soutenus et plutôt humides sur la Réunion.



Tendances générales pour mercredi 22 et jeudi 23 Avril Le temps d'alizé typique persiste. Les façades orientales reçoivent leur petit arrosage matinal. La moitié Ouest conserve son soleil qui s'obscurcit dans les hauts l'après-midi avec une ou deux averses.

Le temps redevient plus variable et moins humide l'après-midi sur l'Est alors que de belles éclaircies persistent sur le littoral Nord et Sud.



🎏 Le Nord et le Sud de l'île restent bien ventilés avec des rafales qui peuvent localement dépasser 60km/h vers Saint Pierre.

L'alizé rétrograde un peu jeudi.



🌊 La mer reste agitée à forte avec la houle générée par les alizés de Saint Pierre à l'Est de Saint Denis en passant par Sainte Rose.

La houle atteint encore 2m mercredi puis s'amortit un peu plus jeudi.



🌡️ Les températures maximales conservent un bon niveau sur l'Ouest et le Nord-Ouest où elles dépassent encore les 30° sous abri sur le littoral aidées par l'ensoleillement et l'absence de vent. PATRICK HOAREAU Lu 642 fois







