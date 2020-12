A la Une . VIDEO - Yves Ethève répond à ses détracteurs sur la gestion de la LRF: "De vrais rigolos"

La campagne est bien lancée à la Ligue réunionnaise de football, à moins d'un mois du renouvellement de l'équipe dirigeante. Ce mercredi, c'est le président sortant Yves Ethève, entouré d'une partie de son staff, qui est revenu sur les "attaques" de ses adversaires à la présidence de la LRF, Alex Augustine et Noël Vidot, qui n'ont pas caché ces derniers jours leurs critiques notamment sur le bilan financier de l'équipe sortante. "De vrais rigolos" estime Yves Éthève. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mercredi 30 Décembre 2020 à 17:47 | Lu 318 fois



"Nous avons entendu ces derniers jours des personnes qui n'ont jamais dirigé un club ou une entreprise, et qui pour certains n'ont jamais occupé un poste de dirigeant, affirmer qu'il y aurait des détournements à la Ligue...Nous n'avons pas de leçons à recevoir de ces personnes", lance l'indéboulonnable président de la LRF (élu depuis 1983, avant le court intermède de Noël Vidot entre 2015 et 2016).



Le président sortant dit "en avoir ras-le-bol" que des personnes "n'ayant que de la haine" s'en prennent à la gestion financière de la LRF. "Si des choses peuvent être dites en début de campagne, ok, mais sur le plan financier on ne peut pas accepter", peste Yves Ethève, qui a présenté au cours de ce point presse les chiffres sur la gestion de la structure depuis 2011.



"Quand on voit certains confondre un déficit conjoncturel, exercé par eux-mêmes, ceux qui étaient au pouvoir à l'époque et non pas par Yves Ethève et son équipe, à un détournement de fonds, on peut pas laisser dire des choses pareilles", peste le patron de la LRF, qui rappelle par ailleurs qu'il "n'a pas besoin du foot pour vivre".







