[VIDEO] Vigilance Forte Houle: le point à midi des Roches Noires et de Ravine Blanche

2019 AOUT 18 12h20 REUNION



Bonjour toutes et tous!



L'hiver austral reste sec sur La Réunion ce dimanche.



La houle se renforce sur les côtes Sud et Ouest cet après midi avec la mise en place d'une vigilance FORTE HOULE par Météo France à partir de 16 heures ce jour.



Photo: la houle grossit dans le Sud avec ici une prise de vue de Patrice BLANCHETIERE à Ravine Blanche en cette mi-journée.



TENDANCES POUR CET APRES MIDI ET POUR LE 19 AOUT A LA REUNION:



Voir la vidéo en bas de page avec cartes, animations satellites, vidéo depuis les Roches Noires et Ravine Blanche.



1: Dimanche après midi :



Temps sec et souvent ensoleillé.



A 11h50 MétéoR Océan Indien relevait près de 29° sous abri à Grand Fond/Saint Gilles







Les nuages de pentes sont sans relief et inactifs. Les averses sont rares.



Les sommets de l'île s'exposent fièrement.



Quelques rafales inférieures à 50km/h soufflent cet après midi du côté de la Saline et de l'Hermitage et du côté de Sainte Rose.



La houle atteint 3 mètres en ce début d'après midi sur les côtes Ouest et Sud. Elle se renforce pour un pic proche de 5m milieu et seconde partie de nuit. Voir le document joint réalisé par Météo France Océan Indien.



2: Nuit de dimanche à lundi : nuit calme avec un ciel le plus souvent dégagé.



Des nuages peu actifs peuvent tutoyer les côtes Sud et Sud-Est en seconde partie de nuit.



Les températures baissent rapidement dans les hauts au coucher du soleil.



Les minimales absolues sont comprises entre 2° et 5° au Maïdo, Volcan, Cilaos ou Bourg Murât.



Sur la côte elles voyagent entre 16 et 20°.



La houle est son maximum sur les côtes Sud et Ouest. Voir document joint réalisé par Météo France Océan Indien.





2: Lundi 19 Août: une trace frontale est reprise par l"alizé qui se renforce. Les nuages touchent au moins le quart Sud-Est de l'île en matinée et les périodes d' averses restent le plus souvent de faible intensité.



Ailleurs plus on va vers le Nord-Ouest plus le soleil domine sans partage.



L'après midi les nuages de pentes se concentrent sur le Nord-Ouest avec quelques averses possibles. Le ciel reste encombré sur le quart Sud-Est , sur les flancs du volcan et le Sud Sauvage. Le risque faiblement pluvieux persiste.



Un alizé digne de ce nom refait surface. Les rafales atteignent près de 60km/h en cours d'après midi vers Pierrefonds, Sainte Marie et Sainte Rose. Rafales également notées dans la région du volcan.



La houle touche toujours les côtes Ouest et Sud et atteint encore 4m à 4m50. Elle s'amortit graduellement.



Sur ce permettez moi de vous souhaiter un excellent après midi dominical.



Cheers,

