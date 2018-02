[VIDEO] Université de La Réunion: Les syndicalistes s'indignent contre une "sélection" des bacheliers

Inégalités, accentuation des écarts sociaux, élèves laissés sur le carreau… Voilà les conséquences de la mise en place de la plateforme d’admission "Parcoursup" du ministère de l’Éducation depuis le 22 janvier, selon l’intersyndicale FO, FSU, UNEF, CGTR, SAIPER, UNL, SUD, SOLIDAIRES.



Certains d’entre eux étaient réunis ce jeudi matin pour dénoncer cette "sélection déguisée". Les lycéens ont jusqu'au 13 mars à 18h pour formuler 10 vœux et jusqu'au 31 mars pour finaliser leurs dossiers et joindre les pièces demandées par les formations. "L’établissement joue sur les mots, affirme Samantha Pothin, présidente de l’Unef Réunion. Nous demandons à ce que l’Université de La Réunion soit claire : s’agit-il ou non d’une sélection ?"



Si c’est le cas, les syndicalistes et représentants d’élèves s’inquiètent. Pour eux, le Bac risque de ne plus avoir de valeur, d’autres critères seront pris en compte et seules les classes privilégiées seront favorisées. Comme exemple, les BTS et IUT qui laissent de plus en plus de bacheliers généraux entrer, ce qui exclut les bac professionnels et technologiques, même si ces institutions leur sont destinées à la base. Se rapprocherait-on du système anglo-saxon qui favorise le privé, entraînant la ségrégation sociale ? Or, ils rappellent que 700 nouveaux bacheliers sont prévus cette année et à La Réunion et que 60% des étudiants sont boursiers. Des interrogations et indignations qui seront à nouveau partagées dans la soirée avec l’ensemble des syndicats concernés.



Une action est possible aussi bien pour les enseignants que les étudiants et les lycéens.