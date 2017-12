[VIDEO]Une unité de police à VTT en renfort sur le front de mer de St-Pierre

La brigade sera déployée 7 jours sur 7, uniquement en journée, pour des questions de sécurité, dans les secteurs concernés dès ce mercredi.



Pour les policiers, les déplacements à vélo permettront ainsi de " donner une image plus dynamique" et d’apparaitre "plus proche des jeunes".



Coût de ces 10 vélos à assistance électrique d’une autonomie de 120 kilomètres en mode économique et 60 en mode sport : 2 700 euros l’unité, sans compter la maintenance réalisée par une entreprise St-Pierroise.



Avec l’installation des caméras de surveillance, 250 à l’horizon 2020, la brigade vient ainsi compléter "le maillage en matière de sécurité et de prévention de la délinquance". Sur le territoire, selon les dernières statistiques, les atteintes aux personnes et aux biens sont en recul, affirme le commissaire Sébastien Abadie.