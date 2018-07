A la Une . [VIDEO] Une jeune femme violemment agressée en pleine rue à Paris Les faits se sont déroulés le mardi 25 juillet à Paris. Depuis, la vidéo a fait plus de 800 000 vues sur Internet.

Comme elle le décrit à la suite de sa vidéo, Marie rentrait chez elle ce 25 juillet. Un homme qu’elle croisait sur le chemin s’est comporté de façon déplacée. "Il s’est permis de m’adresser des bruits, commentaires, sifflement, coup de langue sales, de manière humiliante et provocante à mon passage", décrit-elle sur Facebook.



Fatiguée des harcèlements supportés toute la journée, elle a fini par répondre à cette attitude par un "Ta gueule".



Probablement touché dans son amour propre, l’individu a lancé dans un premier temps un cendrier, sans la toucher. Puis il est revenu sur ses pas et l'a frappée violemment au visage.



Ce dernier est reparti impunément, sans que les témoins, très surpris par cette agression, n'aient pu réagir. La jeune femme s'est alors exprimée sur Facebook : "A tous ceux qui disent que les témoins n’ont pas assez bien réagi : tout s’est passé très vite et ils n’ont pas eu le temps de comprendre la situation. Après l’agression, je suis revenue et les témoins ont été d’un grand soutien."



Elle ajoute que ce n’est pas le seul cas malheureusement. Dans les dernières lignes de son post, Marie exige "que ce genre de comportement CESSE."



Une vidéo qui fait réagir jusqu'au sommet de l'Etat



En plus de faire le buzz, l’histoire a interpellé Marlène Schiappa, lancée dans la lutte contre le harcèlement de rue depuis sa prise de fonction en 2017. Dans un entretien accordé au Parisien, la secrétaire d’Etat en charge de l’Egalité femmes-hommes s’est exprimée à ce sujet.



Même si cette dernière est outrée, elle n’est "malheureusement" pas surprise par cette attitude. Elle continue en déclarant que "la réponse politique doit être forte et elle l’est {…} il sera établi qu’importuner, suivre, menacer une femme… est interdit."



Le 23 juillet dernier, la Secrétaire d’Etat a salué le consensus trouvé par la Commission Mixte Paritaire sur la loi qui porte son nom. Grâce aux mesures qui y sont inscrites, la ministre annonce dans Le Parisien que les premières amendes seront données dans le courant de l’automne.



Même si l’arsenal législatif se dote d’outils toujours plus importants, la tendance ne semble pas s’améliorer.



Dans un rapport remis en 2015 par le Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes, 100% des femmes interrogées ont été victimes au moins une fois dans leur vie de harcèlement sexiste ou d'agression sexuelle dans les transports en commun.



