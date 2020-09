Faits-divers VIDEO - Un taxi percute une meute de chiens

Une vidéo choquante circule sur les réseaux sociaux. Un taxi semble percuter volontairement des chiens sur la route dans le sud de l'île. Par Soe Hitchon - Publié le Vendredi 11 Septembre 2020 à 10:42 | Lu 23612 fois

Les internautes sont révoltés ce vendredi. Une vidéo choquante circule et nombreux sont ceux qui cherchent à identifier l’auteur des faits et à contacter les autorités.



On y voit en effet un taxi qui roule. En face du véhicule, des chiens du quartier se battent. La route est large ; il a donc la place pour dévier légèrement pour éviter de les percuter. Mais le conducteur continue sa route, tout droit. Un dos d’âne le force à ralentir. Il roule sur un des chiens d’abord avec sa roue avant, puis arrière. Les chiens se dispersent. Le chien percuté se relève et part en courant.



D’après les commentaires, les faits se sont déroulés à la Ligne des Bambous à Saint-Pierre. L'association de protection animale, ZOOM, compte porter plainte ce vendredi au commissariat de la Ravine des Cabris.



Quant au chien, il serait toujours sur place, blessé. L'association demande à ce que des bénévoles puissent venir en aide à l'animal, le temps qu'elle se rende sur place, dans le secteur de Mont Caprice au dessus de la station Engen.





