[VIDEO] Un "sentier des Fougères" aménagé à Beaumont-les-Hauts

Bonne nouvelle pour les amoureux des sentiers de l'île. La boucle de la Plaine des Fougères, située à Beaumont-les-Hauts sur le territoire de la commune de Sainte-Marie, a été réaménagé par les services de l'Office national des Forêts. À cette occasion, un "sentier des Fougères" a été créé, une première dans l'île.



Si l'aire d'accueil de Beaumont-les-Hauts est très prisé par les pique-niqueurs du week-end, la boucle de la Plaine des Fougères située non loin du site est encore assez méconnu. Un sentier qui ne manque pourtant d'attraits : il est situé en plein coeur du Parc national et traverse une des plus belles forêts de bois de l'île.



Un site qui dispose par ailleurs d'une forte valeur historique. En effet, les agriculteurs de Salazie empruntaient jadis ce sentier pour aller vendre leurs produits sur les marchés de Saint-Denis ou de Sainte-Marie.



Les travaux d'aménagement de ce sentier ont été réalisés par l'ONF pour le compte de la CINOR et du Département. La participation du département s'élève à hauteur de 10 800 euros. Un montant qui a permis la sécurisation du belvédère de la Rivière des Pluies et la construction de platelages de bois sur les portions les plus humides du sentier. La CINOR, elle, a investi 33 000 euros, qui ont notamment servi à la mise en place de médias d'interprétation et de 12 bornes botaniques interactives. Deux tables de lecture du paysage au niveau des belvédères de Salazie et de la Rivière des Pluies ont également été aménagées avec ce montant.



Willy Técher, de l'ONF, nous en dit un peu plus sur ce sentier :