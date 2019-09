A la Une .. [VIDEO] Un nouvel épisode pluvieux touche la moitié Est cette nuit et lundi matin

Météo974

M974World



2019 SEPTEMBRE 22 17h30 REUNION



NB: voir la vidéo explicative avec animations satellite et commentaires en bas de page.





PREVISIONS POUR LA NUIT DU DIMANCHE 22 AU LUNDI 23



En première partie de nuit des averses touchent les régions Est principalement vers Sainte Rose , le volcan, les plaines.



En seconde partie de nuit et au petit matin de lundi une nouvelle salve d'averses plus nombreuses touche toute la moitié Est allant de Saint Pierre à Saint Denis en passant par Sainte Rose et Saint Benoît.



Les plaines, le volcan, Salazie sont exposés.



Sur la moitié Ouest la nuit est calme et très fraîche au Maïdo.



Le vent faiblit nettement par rapport aux rafales ressenties en journée de dimanche mais reste parfois soutenu au volcan et localement dans la région des plaines.



PREVISIONS POUR LE LUNDI 23:



La matinée est encore rythmée par les averses sur la moitié Est allant de Saint Pierre à Saint Denis en passant par Sainte Rose et Saint Benoît.



A l'opposé le soleil brille avec insolence sur toute la moitié Ouest.



En fin de matinée et en début d'après midi les éclaircies sont plus larges sur la moitié Est même si localement vers Sainte Rose le ciel reste souvent encombré.



Sur les pentes et dans l'intérieur la couverture nuageuse péi marque timidement son territoire. Son épaisseur est modeste et les averses rares.



Les sommets s'exposent fièrement au soleil.



Les éclaircies dominent sur le littoral Ouest et Sud.



Les fortes rafales sont bien ressenties toute la journée sur le littoral Sud et Sud Ouest et à un degré moindre vers Sainte Marie et Saint Denis.



La mer est agitée à localement forte sur les côtes Ouest et Sud avec une houle de 1m50 à 2m.

La houle est de 2m à 2m50 sur les côtes Sud-Est , Est et Nord Est.

La mer est agitée près des côtes Nord mais forte au large.



A 16heures ce dimanche voici les plus fortes rafales enregistrées par les stations de



PIERREFONDS: 74km/h

GILLOT: 68km/h

PONT MATHURIN: 68km/h



PATRICK HOAREAU Lu 220 fois





