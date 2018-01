[VIDEO] Un hélicoptère en panne hélitreuillé vers la base de Cambaie

Ce matin, alors qu'il revenait d'un survol de Salazie avec des amis, un pilote d'hélicoptère a remarqué que son appareil était en perte de puissance. Il s'est donc dirigé au plus vite vers la base de Cambaie, d'où il avait décollé et, au-dessus de Saint-Paul, s'est aperçu que l'aéronef perdait encore en puissance.



Des badauds ont vu l'hélicoptère survoler le rivage de Saint-Paul, de la fumée s'en échappait. Le pilote, comprenant que l'appareil n'atteindrait pas la base de Cambaie, a dû se poser en urgence sur la plage, au niveau de l'étang-Saint-Paul.



L'appareil n'était pas réparable sur place, il s'agirait d'une grosse avarie du moteur, probablement une fuite d'huile. Le pilote a fait appel à Corail hélicoptère, afin qu'un appareil plus gros et puissant l'hélitreuille à environ deux kilomètres, jusqu'à la base ULM de Cambaie. Des mécaniciens ont préparé l'appareil, amarrant ses pales, et plaçant un filin pour le transporter.



"Plus de peur que de mal", s'exclame le pilote, qui a appliqué les consignes de sécurité en vigueur.



Rajeev Floricourt, sur place