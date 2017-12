[VIDEO] Un centre intergénérationnel au nom de Mme Aude construit d'ici à 2019

Bonne nouvelle pour les seniors. La pose de la première pierre du futur centre intergénérationnel "Résidence Aude", a eu lieu ce mardi 5 décembre sur le site de l'ancien siège de la CAF à Saint-Denis. Un projet parrainé par la préfecture de La Réunion, le conseil départemental, l'ARS OI, la mairie de St-Denis et Aude Palant-Vergoz, marraine de ce centre qui porte son nom.



D'un coût de 32 millions d'euros pour une livraison fin 2019, ce centre intergénérationnel situé en hypercentre du chef-lieu, qui générera "une centaine d'emplois" indique le Dr Pierre Chenard, président directeur général de DV Réunion. La résidence Aude sera constituée d'un EHPAD de 61 places et d'un autre de 24 places en partie habilité à l'aide sociale (mise à disposition de place temporaires pour donner du répit aux familles), une unité Alzheimer de 10 places, une résidence senior de 65 appartements de type T2 avec des loyers modestes et enfin d'une crèche de 60 berceaux à destination d'enfants porteurs de handicaps.



Présente lors de la pose de la première pierre de ce futur complexe qui porte son nom, Mme Aude n'a pas caché son émotion. La bouillonnante présidente de l'UCOR salue ce projet, qui arrive à concilier soins et qualité de vie à destination des plus modestes :