VIDEO Survol au-dessus de l'éruption du Piton de la Fournaise

A défaut de pouvoir admirer l’éruption au niveau de la route du Grand Brûlé, c’est par la voie des airs que le spectacle offert par le volcan est possible. Et majestueux comme toujours.



Même en altitude, pilotes et photographes sont équipés en mode combat contre le covid-19. L’éruption d’avril 2020 sera particulière à ce titre, car elle se fait sans spectateurs directs, hormis quelques chanceux habitant la côte du sud sauvage et ayant fenêtre sur le volcan.



La vidéo est signée Serge Marizy. Elle a été tournée ce vendredi matin. Prenez place à bord de l'hélicoptère !