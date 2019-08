A la Une . [VIDEO] Sur les terres temps calme, en mer la houle grossit, vigilance accrue à partir de dimanche Un peu plus humide et venteux à partir de Lundi

Bonjour toutes et tous!



L'hiver austral reste sec sur la Réunion.

La houle se renforce Dimanche sur les côtes Sud et Ouest avec la mise en place d'une vigilance FORTE HOULE par Météo France à partir de 16heures Dimanche .



Graphique: hauteur moyenne prévue de la houle avec un pic proche de 5m en fin de nuit de Dimanche à Lundi. Document METEO FRANCE OCEAN INDIEN



TENDANCES POUR CET APRES MIDI ET POUR LES 18 ET 19 AOUT A LA REUNION:



Voir la petite vidéo ci-dessous avec cartes, animations satellites, vidéo et commentaires+ tendance pour Maurice.



1: Samedi après midi :



Le soleil donne. Il fait doux.

A 11h MétéoR Océan Indien relevait près de 28° sous abri à Grand Fond/Saint Gilles







Les nuages de pentes sont sans relief et inactifs. Les averses sont rares.



Les sommets de l'île s'exposent fièrement.



Le vent léger est un peu plus perceptible sur le Sud et le Nord-Est.



La haute mer est houleuse et au déferlement sur les côtes Ouest et Sud.



2: Nuit de Samedi à Dimanche : nuit calme avec un ciel le plus souvent dégagé.



Les températures baissent rapidement dans les hauts au coucher du soleil.



Les minimales absolues sont comprises entre 2° et 5° au Maïdo, volcan, Cilaos ou Bourg Murât.



Sur la côte elles voyagent entre 16 et 20°.



La houle sur les côtes Ouest et Sud se renforce avec des vagues moyennes proches de 3m en fin de nuit.





2: Dimanche 17 Août: soleil et douceur notamment dans les hauts après le petit matin très frais.



On observe un vent faible un peu plus sensible sur l'Est et le Nord-Est.



L'après midi la couverture nuageuse péi se concentre sur l'intérieur et sur les pentes et a une épaisseur de plus comparé à Samedi.



Cependant les averses restent rares.



La houle grossit en journée sur le littoral Ouest et Sud pour atteindre un pic prévu en moyenne à 5m Lundi vers 4heures.

Voir document Météo France Océan Indien joint ci-dessus.



Les vagues les plus hautes peuvent atteindre 9 à 10m.



3: Lundi 19 Août: le Sud est exposé à un risque d'averses faibles le matin. Ce temps gagne l'Est de l'île.



Les autres régions sont abritées et jouissent d'un bel ensoleillement matinal.



La houle touche toujours les côtes Ouest et Sud et atteint encore 4m50 le matin et ne s'amortit que lentement : encore 4m l'après midi.



L'alizé revient. Il fraîchit toute la journée pour donner finalement des rafales de 60km/h vers Pierrefonds et Gillot en début d'après midi.



Sur ce permettez moi de vous souhaiter une excellente continuation de weekend.



Cheers,

