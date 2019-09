[VIDEO] Super Ouragan DORIAN meurtrier aux Bahamas en partie dévastées, évacuations ordonnées pour les côtes américaines

2019 SEPTEMBRE 03 12h30 REUNION



NB: vidéo en bas de page avec des images terrifiantes du désastre sur l'île d'Abaco+ animations satellite récentes.



L'ouragan DORIAN reste puissant malgré son état quasi stationnaire à proximité Nord de l'île de Grand Bahama.



A 10h/Réunion les rafales maximales près de l'oeil en mer atteignaient encore 240km/h. Après avoir été classé en catégorie maximale l'ouragan vient d'être rétrogradé en catégorie 3 sur 5 ce qui correspond pour nous à un cyclone intense.



Le plus puissant cyclone de l'année 2019 est synonyme de catastrophe hors du commun sur les îles Nord des Bahamas que sont Abaco et Grand Bahama.



Même si les communications sont extrêmement difficiles avec les îles du Nord qui sont pratiquement coupées du monde les premières observations visuelles ont été partiellement effectuées par les autorités.



Comme on pouvait le craindre les dégâts dépassent l'entendement notamment sur Abaco.



Je suis branché en permanence sur la radio officielle "1540 The National Voice" qui émet depuis Nassau .



Hier soir le Premier Ministre, Hubert Minnis , a évoqué une "tragédie historique" pour son pays constitué de plus de 700 îles et ilots dénués de relief et donc particulièrement exposés aux inondations catastrophiques provoquées par l'invasion de la mer à l'intérieur des terres.



Son intervention ainsi que celle du Directeur des services météos ont été retransmises en direct à la radio et à la télévision.



Les autorités font appel à l'aide internationale et ont déjà reçu l'assurance d'une aide conséquente de plusieurs pays de la région.



Des équipes américaines étaient déjà sur place à Abaco . Leur mission consistait à transporter les blessés vers les hôpitaux de Nassau la capitale qui a été en grande partie épargnée par le cataclysme car se trouvant à bonne distance de la trajectoire.



Hubert Minnis a annoncé la disparation tragique de 5 personnes. Cependant tout le monde sur place craint que ce bilan ne devienne bien plus lourd d'ici quelques jours...



Les auditeurs habitant dans les îles du Sud ayant de la famille dans les îles du Nord ravagées par DORIAN sont plongées dans l'inquiétude et multiplient les appels sur la radio pour tenter d'être rassurées.



Nombreux sont les appels retransmis en direct de personnes piégées par les inondations appelant désespérement à l'aide.

Les journalistes ne cessent d'émettre des appels au calme car un certain état de panique a gagné certaines parties de Grand Bahama.



L''aéroport est complètement inondé sur Grand Bahama tout comme une bonne partie de l'île.





Aux Etats Unis des millions de résidents de Floride, de Géorgie et des Carolines Sud et Nord se trouvant sur des zones littorales exposées au risque cyclonique ont reçu un ordre d'évacuation.



DORIAN devrait en effet longer les côtes américaines ces trois prochains jours à une distance légèrement supérieure à 100km.



Le coeur du cyclone devrait demeurer en mer si la prévision se vérifie. Mais la houle cyclonique devrait sérieusement impacter les côtes vulnérables sans mentionner les pluies et les vents cycloniques...





Je ferai un nouveau point sur DORIAN au plus tard dans 24h.