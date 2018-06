[VIDEO] Suivez en direct la séance plénière de la Région

13h28 : Sur le bilan d'activité, Virginie Gobalou a trois points à soulever. Pour l'élue du Progrès974, le dossier de la SPL Culture est un dossier "vide". "La SPL n'est pas fonctionnelle et est même rejetée par services du conseil départementale". Deuxième point, cela concerne l'accompagnement des entreprises. "J'ai alerté Bernard Picardo, président de la Chambre de métiers, sur la lenteur des aides aux entreprises. Il y a un ralentissement et des subventions n'arrivent pas". Enfin, elle souhaite que la Région s'engage plus pour le développement de l'aéroport de Pierrefonds : "je ne suis pas là pour diviser le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest mais il faudrait un accompagnement régional pour la sécurisation de Pierrefonds".



13h32 : Après avoir écouté les remarques des élus de l'opposition, au tour de Didier Robert de commenter le compte administratif de l'institution régionale. Pour le président de la Pyramide inversée, "il n'y a pas d'autosatisfaction" mais une présentation des chiffres "tels qu'ils le sont".