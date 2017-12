[VIDEO]St-Pierre : Une journée de sensibilisation à l'accueil des personnes à mobilité réduite

Parcours en fauteuil roulant, en canne et bandeau, découverte auditive…Ce mardi à St-Pierre, se tenait la Journée de sensibilisation à l’accueil des personnes à mobilité réduite dans les Etablissements Recevant du Public (ERP). L’objectif est ici de sensibiliser les agents aux bonnes pratiques d’accueil dans tous les sites de la mairie de la ville.



Sur la commune, 98 ERP sont inscrits à l’agenda d’accessibilité programmé (Ad'AP) permettant d’entrer en conformité avec la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Plus de 511 places de stationnement handicapé ont été ainsi répertoriées sur le territoire dont 120 en centre-ville.