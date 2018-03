[VIDEO] St-Pierre : Les étudiants aident les lycéens à trouver leur voie dans le tertiaire

L’heure du choix d’orientation professionnelle arrive à grands pas pour les lycéens. Ce jeudi, se tient la 3 édition du Forum Sup’ des formations du Tertiaire au campus pro de St-Pierre. Une rencontre entre 1 500 lycéens venus de sud et de l’ouest et étudiants qui a pour objectif de les "éclairer" dans leur parcours professionnel.Licence, DUT,BTS tourisme, communication, négociation et relation client ou encore support à l’action managériale…Une vingtaine de stands installés et des conférences organisées par la Cité des métiers, les lycéens du sud et les CIO du sud. Le tertiaire, "un secteur d’activité porteur à La Réunion", assure Valérie Landry, directrice de la Cité des métiers, "car il propose des fonctions supports dans l’entreprise".Des ateliers pour apprendre à maitriser la plateforme polémique d'admission dans l'enseignement supérieur, Parcoursup , ont également été mis en place. Les voeux sont à saisir jusqu’au 13 mars.