[VIDEO] St-Denis : Le budget 2018 voté, les investissements en baisse de 22 millions d'euros

Les élus municipaux dionysiens ont voté ce samedi 16 décembre le budget 2018 de la commune, qui s’élève à 296.195.580 €. Un budget "offensif et volontariste" pour la majorité municipale, "dans la droite ligne" des précédents exercices. Pas pour l’opposition qui dénonce un coup de rabot sur les investissements : la municipalité engagera en effet 22 millions d’euros d’investissements en moins par rapport à 2017…



Sur les 296 millions d’euros, près de 216 millions d’euros seront alloués à la section fonctionnement contre près de 80 millions d’euros pour la partie investissement. Sur cette section, les enveloppes les plus importantes iront l’année prochaine sur les dernières tranches du PRU des Camélias, sans oublier les travaux dans les écoles, les équipements sportifs et culturels ou encore un "relooking" annoncé du centre-ville pour un montant de plus d’un million d’euros.



Malgré un contexte de baisse de dotations de l’État et la suppression de la taxe d’habitation pour une très grande majorité des familles dionysiennes, la municipalité l’assure, ces deux phénomènes "n’auront pas d’incidence négative" sur le budget.



Pas de hausse des impôts locaux en 2018



De plus, la majorité municipale, qui souhaite mettre un point d’honneur à respecter les dispositions édictées dans le PLF 2018 et la Loi de programmation des finances publiques 2018-2022, ne cache pas sa satisfaction de voir une augmentation de la DGF, qui "permettra de soutenir le financement des dépenses dans un cadre maîtrisé, avec la mise en place du seuil de 1,2% pour les dépenses de fonctionnement".



La baisse des emplois aidés, elle, sera compensée en partie par l’externalisation des prestations en matière d’entretien des locaux ou de propreté de la commune. De ce fait, les enveloppes de subventions à destination des organismes employeurs qui assuraient le portage de l’insertion seront en baisse. En revanche, celles dédiées aux prestations et interventions seront de leur leur côté en augmentation. "La ville s’attachera, tant que cela est possible, de recourir aux entreprises d’insertion et aux opérateurs spécialisés dans l’emploi de personnes handicapées", ajoute-t-elle.



Sur le volet fiscal, "il n’y aura pas de hausse des taux d’impôts locaux en 2018", s’est félicité Gérard Françoise, l’élu dionysien chargé des finances.



Le point sur ce budget 2018 avec Gilbert Annette :



"Que de la poudre aux yeux"



L’optimisme affiché par les équipes de Gilbert Annette n’est pas partagé par l’opposition. "Vous nous présentez un budget ‘en équilibre’, alors que dans le même temps, 22 millions d’euros seront investis en moins l’année prochaine. C’est un budget qui éloigne Saint-Denis de sa qualité de ville-phare", dénonce Richenel Hubert. "Ce budget, ce n’est que de la poudre aux yeux et que de belles paroles", poursuit-il.



Même avis pour Philippe Jean-Pierre pour qui ce budget "n’est pas d’envergure mais répond à des contraintes globales".



Pour Dominique Fournel, les futurs investissements de la mairie de Saint-Denis s’apparentent plus à des "saupoudrages à coups de 1 ou de 2 millions d’euros" : "Heureusement que vous avez la CINOR pour vous aider à financer vos projets. Je tiens d’ailleurs à féliciter le président Maillot". samuel.irlepenne@zinfos974.com Lu 254 fois





