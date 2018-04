[VIDEO] Sous pression, Joseph Sinimalé promet encore

Si la partie visible s'est jouée jeudi après-midi avant le conseil municipal (la première partie de la vidéo), le second round s'est déroulé le lendemain dans une salle de l'hôtel de ville.



On y voit Joseph Sinimalé attendre des "demandeurs d'emploi" qu'ils lui remettent leurs "identifiants" pour que leur dossier soit "éligible", et donc examiné par Pôle Emploi.



Mieux, sous la pression, le maire promet de "débloquer" la situation, "en appelant le sous-préfet et le directeur de Pôle emploi", car "le sous-préfet est au courant que zot i ça bloque le maire ici", "tout le monde est prévenu". Une perspective réjouissante pour les (ex-)militants de Joseph Sinimalé qui ont toutefois préféré, cette fois-ci, immortaliser la promesse avec un smartphone.



Ce tête-à-tête faisait suite à un échange tendu survenu juste avant le conseil municipal de jeudi. Le maire de Saint-Paul y était en effet attendu par un comité d'accueil, à 14H, devant les portes de la salle du conseil.



L'y attendait un groupe de Saint-Paulois venu réclamer leur dû : un emploi pour avoir fait campagne. Tous mécontents, et surtout las d'attendre l'embauche promise, ils ont interpellé le maire sans détour, sous les yeux des policiers municipaux et de la population venue assister au conseil.



Une scène qui rappelle celle du conseil municipal du 1er octobre 2015, interrompu à l'époque par l'entrée intimidante de militants là aussi déçus des promesses d'embauche communale selon eux non tenues.