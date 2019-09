[VIDEO] Scènes de pillages aux Bahamas après l'Ouragan "Dorian", le typhon "Lingling" passe sur Miyakojima

REUNION

NB: voir la vidéo en bas de page pour le point sur l'activité cyclonique et sur le passage de Lingling sur les îles japonaises.

a repris quelques couleurs : le voila à nouveau classé en catégorie 3 soit temporairement cyclone intense.A 10h/Réunion l'oeil qui est d'une grande taille trouvait à 150km au Sud Sud-Est de Charleston/Caroline du Sud.est prévu passer sur l'extrême Sud-Est de la Caroline du Nord d'ici un peu moins de 24heures au stade de cyclone tropical.Les régions exposées de l'Etat américain sont en alerte maximale.Je suis branché en permanence sur la radio officielle des Bahamas "1540 The National Voice" qui émet depuis Nassau .L'évaluation de la catastrophe qui a frappé les îles paradisiaques mondialement connues se poursuit.Les autorités annoncent la disparition tragique de 20 personnes mais la presse locale rapporte que des corps auraient été vus entreposés dans des camionnettes.Le Président américain a promis une aide conséquente alors que les "Coast Guards" US sont opérationnels sur place depuis plus de deux jours et sont loués par la presse locale et les autorités pour leur expertise.A l'autre bout du monde le typhon ( = cyclone en Asie)a frappé l'île de Miyakojima au stade de cyclone intense.