[VIDEO] Sainte-Anne: Les années de sacrifices de Dimitri Gauvin balayées par Fakir

Le passage de Fakir aura été fatal pour le maraîcher Dimitri Gauvin. Alors que sa serre d’exploitation arrivait bientôt à la fin de son installation, la tempête tropicale a tout emporté. "En seulement deux heures de temps, tout a été détruit", nous confie-t-il. C’est une exploitation de plus de 3000 m2 qui est partie en fumée, ce qui correspond à plus de 20 000 euros.



A seulement 30 ans, Dimitri Gauvin a mis tout son coeur à l’ouvrage depuis une dizaine d’années pour construire sa première exploitation. Pour finalement voir tout son travail réduit à néant. Il a passé concours sur concours, pour petit à petit réussir à gravir toutes les étapes pour mettre en place cette serre, où il avait planté tomates et ananas. "On est déçus, c'est le travail fait dans le vide, il faut tout recommencer, mais il faut garder espoir après tous les sacrifices qu'on a fait", confie sa compagne, Elodie Guichard.