[VIDEO] Route du littoral: Le bloc rocheux de 250 tonnes pulvérisé

La route du littoral sera-t-elle ouverte à la circulation d’ici peu ? L'axe est fermé depuis mardi, en raison de la présence d’un bloc rocheux de 250 tonnes et 90 mètres cubes situé au niveau des potences. La Région Réunion avait prévenu que la fermeture pourrait durer entre quatre et six jours vu le caractère menaçant de la roche, à 120 mètres au-dessus des voies.



Après plusieurs jours de forage et de sécurisation de la zone, le bloc a été fracturé ce vendredi grâce à des charges explosives placées à l’intérieur de la roche.



Il s’agit d’explosifs normalement utilisés par les FAZSOI et donc prévus en temps de guerre. Ce sont donc des militaires qui ont déclenché l’explosion. Cinq militaires étaient disposés sur la falaise, épaulés par 5 cordistes pour assurer leur sécurité. Les habitants à proximité avaient eu comme consigne de la mairie de Saint-Denis de fermer leurs volets et fenêtres mais selon les militaires, l'opération était sans risque.



Selon Eric Boiteux, directeur d'exploitation et d'entretien de Direction régionale des routes, une réouverture de la route est possible avant lundi matin si les travaux avancent comme prévu. "Grâce à l'appui des militaires, nous avons gagné deux ou trois semaines de travaux", a-t-il par ailleurs indiqué.