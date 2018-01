[VIDÉO] Route du Littoral : La galère pour rejoindre ou quitter St-Denis

Les automobilistes doivent faire preuve de patience ce mercredi matin sur la Route du Littoral. Suite aux dernières fortes précipitations, l'axe a été basculé sur les voies côté mer.



Le mode de basculement est en cours de changement, pour affecter deux voies en direction de l'Ouest et une vers le Nord.



Les embouteillages continuent de s'accumuler, on comptait plus d'une dizaine de kilomètres de ralentissements à Saint-Denis, depuis la Jamaïque et le Boulevard Sud (RN6).