Roches Noires : La baignade à nouveau possible à compter de ce jeudi

Ce filet se déploie en moins de 60 min et se retire en 50 min, indique la mairie. Il couvre une surface de baignade de 3 800 m2 contre 1 800 m2 auparavant, "soit l'équivalent de 10 piscines", assure Joseph Sinimalé, le maire de St-Paul.

Long de 132m, haut de 2m80, le filet "AGILE" permet un accès baignade jusqu’à 2m de profondeur dans des conditions de mer calme à peu agitée. Il s'avère en revanche inopérant dès une houle supérieure à 1m50. Le filet est installé de 10h à 17h mais une réflexion est en cours pour un allongement en été.



Des tests de filet senne en cours pour la plage de Boucan Canot



"Le dispositif est particulièrement robuste et peut être réparé localement, gage de forte responsabilité de la zone de baignade", déclare Jospeh Sinimalé. La présence des MNS, des POA, des scooters des mers et des drones complètent le dispositif.

Notre choix de tester ce filet consiste en notre souhait de diminuer les coûts d’achats de réparation de ce dispositif". Le déploiement est prévu pour les vacances de mars 2018.



Marine Abat sur place La baignade est à nouveau possible à compter de ce jeudi 21 décembre sur la plage des Roches Noires. La municipalité présente, ce matin, un outil temporaire en attendant un autre dispositif plus pérenne incluant les activités nautiques. La baignade sur la plage des Roches Noires était interdite depuis la dernière attaque en juin dernier.







