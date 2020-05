La grande Une [VIDEO] Reprise de l'école : Le préfet et le recteur montrent le chemin aux parents encore réticents La reprise scolaire se fera ce lundi 18 mai dans les collèges de l’académie. Afin de se rendre compte du lourd dispositif de balisage mis en place dans les établissements de l’île, le préfet et le recteur de La Réunion ont visité ce jeudi matin le collège de Beauséjour. Un peu plus tôt, le recteur s’était quant à lui rendu à l’école Jean-Baptiste Bossard à Saint-Denis. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 14 Mai 2020 à 11:21 | Lu 1189 fois

Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, le gouvernement a décidé d’ouvrir les écoles et établissements scolaires, progressivement, à partir du 11 mai 2020 (en métropole et le 18 mai, après les vacances, à La Réunion) et dans le strict respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. C’est pour vérifier la mise en place de ces protocoles sanitaires que Jacques Billant et Vêlayoudom Marimoutou ont assisté ce matin à une démonstration.



Un vrai parcours balisé et millimétré attend écoliers et collégiens à compter de lundi. Leur salle de classe est aménagée de manière à respecter la distanciation physique d’au moins un mètre. Par ailleurs, une distance d’au moins un mètre entre les tables est aussi respectée. Chaque élève bénéficie ainsi d’un espace environ 4 m², à l’exception de ceux placés, dans la configuration de la classe, contre un mur ou une fenêtre.



Les élèves n’auront aussi pas accès aux mobilier et matériel jugés non nécessaires. Le mobilier ainsi neutralisé est ainsi matérialisé par une signalétique ou tout simplement retiré lorsque c'est possible.



Autre contrainte qui a dû être corrigée : l’éloignement des tables situées près des portes, de façon à respecter la distanciation physique lors de l'entrée en classe.



Le professeur veillera également à limiter les croisements dans la classe. Un sens de circulation a ainsi été fléché à l'intérieur de la classe. Le personnel technique devra aussi s’assurer de l’aération des salles de classes avant l'arrivée des élèves par une ouverture des fenêtres pendant 15 minutes, durant les récréations, pendant la pause repas et en fin de journée. C’est en tout cas ce que préconise le conseil scientifique qui a donc publié un guide destiné à tous les chefs d’établissements de France. Tout un arsenal censé rassurer les parents encore réticents à envoyer leur enfant à l’école.



"Les enfants ont besoin de la présence de l’enseignant"



"Nous nous sommes mis en position d’accompagner les maires dans cette réouverture. Ce que j’ai fait avec monsieur le recteur, c’est chercher l’accord, en permanence, avec les maires. Nous avons actuellement 9 maires qui se sont engagés à ouvrir les classes lundi prochain. Nous continuons de travailler avec les autres maires pour permettre cette réouverture. Notre objectif premier : que les écoles qui rouvriront le 18 mai le fassent dans de bonnes conditions. Nous l’avons vu ce matin, il y a une organisation remarquable qui permet ce retour en présentiel", s'en félicite Jacques Billant dans une classe témoin du collège de Beauséjour.



"Nous voyons régulièrement les fédérations de parents d’élèves. Nous les revoyons encore demain. Seule la FCPE a déclaré qu’elle était contre l’ouverture", concède le recteur qui dit ne pas perdre espoir de convaincre à moyen terme. "Ce qui est important c’est qu’on comprenne que la circulation du virus, peu intense à La Réunion, combinée à l’ensemble des dispositifs avec le protocole sanitaire dans les établissements, font qu’il ne peut y avoir de crainte. Lorsque l’on craint, c’est lorsque l’on ne sait pas. Lorsque l’on fait suffisamment de pédagogie, on diminue la crainte. Le deuxième élément est que les enfants ont besoin de la présence de l’enseignant jusqu’au 4 juillet car sinon ça fera un temps d’absence préjudiciable", redoute Vêlayoudom Marimoutou.



Les parents qui hésitent encore auront peut-être changé d’avis en voyant le premier lot d’élèves se rendre en classe à compter de lundi prochain. À titre d’exemple, dans ce collège de Sainte-Marie, la reprise des classes sera modulée. Elle ne concernera que les 6ème et les 5ème le 18 mai.



Sur des images de Régis Labrousse















Ludovic Grondin Un mot essentiel pour moi : l'empathie. Adepte du minimalisme. Le minimalisme, c’est acheter... En savoir plus sur cet auteur