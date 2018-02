[VIDEO] Rassemblement citoyen sur la plage de l'Ermitage pour dénoncer les "accapareurs" du littoral réunionnais

Le collectif de défense du domaine public maritime a organisé ce dimanche sur la plage de l'Ermitage un grand rassemblement citoyen, qui a rassemblé une centaine de personnes. Il demande au préfet de faire "appliquer" et de faire "respecter" les lois contre les "abus des accapareurs et profiteurs du littoral de La Réunion".



Au cours de ce rassemblement, une conférence de presse s'est tenue en présence de l'avocat du collectif, Maître Antoine et des différents représentants des différents mouvements.



Le collectif en a profité pour appeler le préfet Amaury de Saint-Quentin à faire appliquer la règlementation. Les parties prenantes ont également signé une motion à l'attention de ce dernier.