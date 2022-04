A la Une . VIDEO - Présidentielle 2022 : Marine Le Pen vient gâcher la fête des macronistes péi

La joie de la réélection d'Emmanuel Macron a vite laissé place à l'inquiétude des macronistes péi. Réunis dans un restaurant de Saint-Denis, les soutiens d'Emmanuel Macron ont scruté les résultats des Outre-mer et de La Réunion interloqués. Par Samuel Irlepenne - Publié le Dimanche 24 Avril 2022 à 23:26

La fête est partiellement gâchée pour les soutiens locaux du président réélu. Environ une heure avant la première estimation du résultat national, les élus macronistes avaient sous les yeux les tendances des résultats en Outre-mer et dans notre département. Le constat était sans appel : Marine Le Pen a séduit l'électeur ultra-marin loin devant leur favori. Un tsunami "bleu marine" en Outre-mer qui a vite fait d'imposer à chacun des convives un discours au "triomphe modeste".



"C’est un vrai soulagement car nous avions eu les résultats sur l’ensemble des territoires ultra-marins et je peux vous dire que, depuis une heure, j’étais navrée même si je comprends le cri peut-être de révolte et de désespoir. Il faut écouter et acter le vote de tous les territoires ultra-marins et réunionnais. J’invite tous les Réunionnais, Français à apporter à Emmanuel Macron une majorité parlementaire", a lancé la sénatrice Nassimah Dindar.

Même soulagement du côté de Cyrille Melchior. "Il faut avoir le triomphe modeste. Je suis heureux qu’il ait remporté cette élection sur le plan national. Les résultats à La Réunion nous interpellent. Ce soir je suis soulagé, je suis heureux car Emmanuel Macron remporte une belle victoire. 58% : aucun des sondages ne lui avait attribué un tel score. Donc il a triomphé, je suis heureux mais bien évidemment, à côté de cette belle victoire il y a les scores en outre-mer et en particulier à La Réunion. On voit bien que plus on s’éloigne du territoire national, plus l’action du gouvernement n’est pas bien perçue. Il y a eu des crises successives : sanitaire, la vie chère, la crise sociale des gilets jaunes, tout cela a impacté lourdement le bien-être des Français. Eh bien les gens se sont exprimés. Et donc ce vote pour moi c’est d’abord un vote qui nous interpelle. On ne peut pas se dire que tout va bien", concède le président du Conseil départemental.



"Je suis soulagé mais je ne suis pas heureux ce soir. Je suis soulagé parce qu’Emmanuelle Macron a réussi, sur l’ensemble de la France, à l’emporter brillamment une nouvelle fois face au Front National. Pas heureux parce qu’à La Réunion, Marine Le Pen est en tête. Qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le logiciel que nous appliquons depuis des années n’est plus bon (...) Je crois que l'ambition que nous devons avoir c’est demain d’avoir des députés de La Réunion qui feront partie de la majorité présidentielle, qu’is puissent être audibles, qu’ils puissent être capables de remonter la vraie préoccupation des Réunionnaises et des Réunionnais", invite Julien Hoarau, représentant du parti Horizonz d’Edouard Philippe.