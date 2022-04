A la Une . VIDÉO Présidentielle 2022 - Marine Le Pen : "Jamais je n’abandonnerai les Français !"

​Marine Le Pen plus offensive que jamais. Malgré la déception d’une nouvelle défaite, la candidate du Rassemblement National ordonne à ses sympathisants de rester mobilisés pour les législatives. Par LG - Publié le Dimanche 24 Avril 2022 à 22:19

En réunissant 41,8 % des votes d'après les premières estimations, Marine Le Pen arrive une nouvelle fois en seconde place lors d’un second tour de présidentielle. Dix minutes après l’annonce des résultats, la cheffe de file du RN a cependant adopté un ton résolument offensif.



"Plus que jamais, je poursuivrai mon engagement pour les Françaises et les Français", a déclamé sous les vivats de ses militants la candidate du Rassemblement National. Malgré ce nouveau revers, Marine Le Pen préfère d’ores et déjà se projeter vers la seconde manche de cette année électorale, à savoir les législatives.



Elles auront lieu les 12 et 19 juin et des candidats comme Jean-Luc Mélenchon ont déjà appelé à faire de ce scrutin le "troisième tour" de la présidentielle.



"La partie n’est pas tout à fait joué puisque dans quelques semaines auront lieu les élections législatives", aborde-t-elle en imaginant que "le risque qu’Emmanuel Macron s’empare de tous les pouvoirs, exécutif et législatif, est élevé (...). Nous lançons ce soir la grande bataille des législatives. Je mènerai cette bataille aux côtés de Jordan Bardella et de tous ceux qui ont la nation chevillée au corps (…) Ce soir, je le redis, jamais je n’abandonnerai les Français !", a affirmé la candidate avant d’entonner la Marseillaise.