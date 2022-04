A la Une . VIDEO - Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron prêt à reconquérir le vote des abstentionnistes et extrêmistes

​Réélu avec 58% des suffrages exprimés, Emmanuel Macron a effectué sa première déclaration victorieuse sur le Champ-de-mars un peu moins de deux heures après l'annonce des résultats. Malgré la victoire, le candidat a perdu plus de 6 millions d'électeurs entre 2017 et 2022. Par LG - Publié le Lundi 25 Avril 2022 à 00:48

"Après cinq années de transformations, d'heures heureuses et difficiles, ce jour du 24 avril, une majorité d'entre nous a choisi de me faire confiance pour présider notre République dans les cinq années à venir", a lancé le président de la République, réélu ce jour par 58,2% des suffrages exprimés selon les premières estimations affichées à 20 heures (métropole). Mais ce discours triomphant a vite laissé place à un constat plus mitigé du fait du poids du vote en faveur du front républicain plus que vers son propre programme.



"Je sais que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que leur vote m'oblige pour les années à venir. (…) Je ressens de la joie et de la fierté d'avoir la confiance des Françaises et des Français, et en même temps beaucoup d'humilité, je suis lucide sur le besoin de continuer à avancer. (...) On se met à la tâche", a annoncé d’emblée Emmanuel Macron. En 2017, il avait séduit 20,7 millions d'électeurs au second tour. Aujourd'hui, 14,3 lui ont accordé du crédit pour un second mandat.

Macron parle aux abstentionnistes et extrêmistes



"Aujourd'hui, vous avez fait le choix d'un projet humaniste, ambitieux pour l'indépendance de notre pays, pour l'Europe, ambitieux dans ses valeurs, social et écologique, un projet fondé sur le travail et la création. (...) Ce projet, je veux le porter avec force pour les années qui viennent, en tenant compte des oppositions qui se sont exprimées et dans le respect des différences", a-t-il élargi le spectre des sensibilités en vue des élections législatives au cours desquelles son parti devra confirmer le résultat de cette nuit.



C’est dans cette perspective que le président de la République n’a pas oublié de faire référence aux électeurs d’extrême droite et aux abstentionnistes, respectivement les 2e et 3e candidats de ce second tour de présidentielle.



"Je pense aussi à nos compatriotes qui ont voté pour Madame Le Pen. Je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Je sais que pour nombre de nos compatriotes qui ont choisi l'extrême droite, la colère et les désaccords qui les ont conduit à voter pour ce projet doit aussi trouver une réponse. Ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m'entourent. Je pense aussi à tous nos compatriotes qui se sont abstenus. Leur silence a signifié un refus de choisir auquel nous nous devons de répondre", a affirmé le président réélu par 14,3 millions d'électeurs.