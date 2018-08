[VIDEO] Pose du premier bardage du CFA Léon Legros

Le centre de formation des apprentis (CFA) Léon Legros à Sainte-Clotilde fait peau neuve. Le projet de réhabilitation et d'extension du CFA, qui durera 36 mois et dont la maîtrise d'ouvrage a été confiée à la SPL Maraina, a été présenté ce mercredi matin.



Un des bardages en cryptoméria qui entoureront la future enceinte a également été dévoilé. Une filière cryptoméria qui retrouve un second souffle et que compte bien promouvoir la Chambre de métiers, comme nous l'explique son président, Bernard Picardo :