[VIDEO] Perceval Gaillard : "Voter utile, c’est voter pour la France Insoumise"

Perceval Gaillard est le candidat de la France insoumise dans la 7e circonscription. L'an dernier, il avait surpris tous les observateurs en devançant des élus plus médiatiques comme Sandra Sinimalé et Emmanuel Séraphin. L'effet de la présidentielle 2017 porté par Jean-Luc Mélenchon va-t-il perdurer en 2018 ? Il nous répond lors de l'officialisation de sa candidature ce matin en préfecture.



"Faire mieux que 2017, c’est l’objectif. L’année dernière on a fini au pied du second tour. Donc le but c’est de se qualifier pour le second tour pour renforcer le groupe de la France Insoumise qui est la première force d’opposition à la politique de Macron. Ça n’a pas été possible de s’entendre avec Emmanuel Séraphin du PLR. La dernière fois on avait déjà pas réussi à s’entendre. La même chose s’est reproduite cette année. Notre seul adversaire c’est Emmanuel Macron dans cette campagne. L’objectif c’est d’abord d’inciter les gens à venir voter, on le sait que lors d’une élection législative partielle il y a peu de participation et ensuite l’objectif c’est de voter utile. Et voter utile dans cette élection, c’est voter pour la France Insoumise."