[VIDEO] Ouragan: " le Super Cyclone DORIAN" met à genoux les îles Nord des Bahamas

2019 SEPTEMBRE 02 22h REUNION



NB: vidéo en bas de page avec des images impressionnantes du chaos sur l'île d'Abaco+ animations satellite récentes.



L'ouragan DORIAN vient d'être rétrogradé à la limite supérieure de la catégorie 4. Ce qui le classe encore en "Super Cyclone" ce qui correspond encore au stade de cyclone très intense.



Le plus puissant système de l'année 2019 sème la désolation sur les îles Nord des Bahamas que sont Abaco et Grand Bahama.



Il est pratiquement stationnaire ( déplacement à moins de 2km/h) sur la côte Nord de Grand Bahama.



Abaco a été ravagée par les vents extrêmement violents et par la marée de tempête alors que sur Grand Bahama ce sont apparemment les pluies cycloniques et la marée de tempête qui auraient fait le plus de dégâts.



Les communications avec Abaco sont extrêmement difficiles.



Je suis branché en permanence sur la radio officielle "1540 The National Voice" qui émet depuis Nassau .



Les photos et reportages qui parviennent progressivement aux équipes en veille permanente sur la radio sont terribles.



Elles laissent peu de place au doute quant à l'étendue des dégâts qui sont jugés catastrophiques.



Les auditeurs habitant dans les îles du Sud ayant de la famille dans les îles du Nord ravagées par DORIAN sont plongées dans l'inquiétude et appellent la radio pour tenter d'être rassurées.



Nombreux sont les appels de personnes piégées par les inondations appelant à l'aide. Les journalistes ne cessent d'émettre des appels au calme autant que possible car un certain état de panique gagne certaines parties de Grand Bahama.



Les réseaux sociaux font état de pertes en vies humaines mais la radio officielle se refuse pour le moment à confirmer ou infirmer.

Elle attend les retours des officiels. Compte tenu de l'étendue des dégâts et des conditions cycloniques extrêmes qui persistent ces évaluations officielles seront lentes à venir...



Le Premier Ministre adressera un message officiel à la population à 17heures locale.



L''aéroport est complètement inondé sur Grand Bahama tout comme une bonne partie de l'île.



Malheureusement DORIAN ne va accélérer de si tôt. De ce fait les conditions cycloniques extrêmes perdurent.





Je ferai un nouveau point sur DORIAN demain en fin de matinée.