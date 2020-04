A la Une ... [VIDEO] Montez à bord du triple 7 d'Air Austral transformé en tout cargo





Hormis l'avion cargo habituel d'Air France qui atterrit tous les jeudis après-midi à l'aéroport Roland Garros, Air Austral participe donc à cet effort d'écoulement des marchandises commandées par les professionnels.



Un Boeing 777-300 a atterri à 13H30 avec à son bord majoritairement du courrier du groupe La Poste ainsi que deux autres commandes pour des clients pro.



L'appareil, qui transporte habituellement des centaines de passagers, a été configuré en mode cargo pour maximiser l'espace disponible.



L'objectif étant de permettre l'écoulement plus rapide du fret entre nos deux territoires alors que de nombreux acteurs économiques ont dû, ces dernières semaines, déchanter puisque l'acheminement de produits médicaux était logiquement prioritaire sur les rares vols disponibles. A titre de comparaison, seuls 4 vols assurent ce ravitaillement en marchandises par semaine à Gillot contre 28 en temps normal.



SUR LE SUJET

Un importateur attend désespérément 20 000 FFP2 bloqués à Paris

Le fret aérien vers La Réunion face à un goulot d'étranglement



Sur des images de Régis Labrousse Air Austral poursuit ses rotations entre la métropole et La Réunion. Malgré la restriction du nombre de vols passagers par semaine, limités à trois (2 Air austral et un Air France) pour permettre l'acheminement pour raison impérieuse, la chaîne de fret doit, elle aussi, continuer.Hormis l'avion cargo habituel d'Air France qui atterrit tous les jeudis après-midi à l'aéroport Roland Garros, Air Austral participe donc à cet effort d'écoulement des marchandises commandées par les professionnels.Un Boeing 777-300 a atterri à 13H30 avec à son bord majoritairement du courrier du groupe La Poste ainsi que deux autres commandes pour des clients pro.L'appareil, qui transporte habituellement des centaines de passagers, a été configuré en mode cargo pour maximiser l'espace disponible.L'objectif étant de permettre l'écoulement plus rapide du fret entre nos deux territoires alors que de nombreux acteurs économiques ont dû, ces dernières semaines, déchanter puisque l'acheminement de produits médicaux était logiquement prioritaire sur les rares vols disponibles. A titre de comparaison, seuls 4 vols assurent ce ravitaillement en marchandises par semaine à Gillot contre 28 en temps normal.





Ludovic Grondin Lu 428 fois