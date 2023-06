La grande Une VIDÉO - Mois des visibilités : "On a fait mon coming out pour moi"

Dans le cadre du mois des visibilités, Zinfos974 vous invite à découvrir des membres de la communauté LGBTQIA+ de La Réunion. Tous nous parlent de leur parcours et de leur combat contre la discrimination. Par SF - Publié le Mercredi 7 Juin 2023 à 09:38





“Je me considère aujourd’hui comme lesbienne à tendance pansexuelle", confie celle qui est aussi non-binaire. "Je peux me sentir femme, je peux me sentir mec, ou ne pas me sentir femme ni mec. J’ai des attitudes”.



Issue d’une famille où la religion a une place importante, son coming out, elle l’a fait parce qu’on lui a forcé la main. “On a fait mon coming out pour moi. On est allé voir ma mère en lui disant 'fait attention, Dominique, elle n’est pas claire, elle est lesbienne'”.



Les mots de sa mère, que DJ Jess perçoit aujourd’hui comme de la peur, ont résonné longtemps : “Tu iras en enfer”.



Aujourd'hui, au sein de l’association Orizon, elle accompagne le public LGBTQIA+ et mène des actions de sensibilisation sur ce thème auprès des plus jeunes.



“Quand on a sa singularité et qu’on l’affirme aux yeux des autres, ça dérange. Je pense qu’au fond c’est plus parce qu’ils se disent 'tiens, lui, il peut faire tout ce qu’il veut, moi non'. L'authenticité des gens peut déranger l’autre (...). Il faut prôner l’acceptation, informer les plus jeunes, parce que ce sont eux l’avenir”, assure-t-elle.



