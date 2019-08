[ VIDEO] Météo Live: humide de Saint Joseph à Sainte Marie et sur les hauts cette nuit et demain matin

REUNION

Bonsoir toutes et tous!

Voir vidéo explicative ci-dessous.

Comme prévu l'alizé est plus humide et charrie des nuages porteurs d'averses sur toute la moitié Est de l'île cette nuit et demain matin.



Nuit calme et ciel peu nuageux ailleurs.



Réveil ensoleillé à l'Ouest de Saint Denis et de Saint Pierre demain matin.



L'après midi les pentes notamment celles du Nord-Ouest sont exposées à des averses potentielles.



Le temps reste variable et potentiellement humide en journée sur l'Est, le volcan et le Sud Sauvage.



La houle s'amortit lentement sur les côtes Sud et Ouest avec des vagues proches de 4m encore observées cette nuit puis de l'ordre de 3m demain.



Le vent souffle en rafales atteignant 70km/h entre Sainte Suzanne et Sainte Marie et entre Pierrefonds et l'Etang Salé.