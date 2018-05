A la Une . [VIDEO] Maurice: Des militants libèrent la plage privatisée par les hôtels L'affaire des paillotes à La Réunion donne visiblement des idées à des militants à l'île Maurice. ils revendiquent eux aussi la protection des plages mauriciennes face à la privatisation des hôtels. Hier, ce sont les clôtures dressées par un hôtel qui ont été abattues avant l'arrivée des forces de police.





Après un "vote" lors de la journée du 1er mai, ces activistes se sont empressés de faire tomber les clôtures installées sur la plage par le promoteur Clear Ocean Hotel and Resorts Ltd.



La police n'a rien pu faire. "Selon l’inspecteur Shiva Coothen, du Police Press Office, ils ont commis une 'arrestable offence by band'", comme le souligne L'Express de Maurice.



Environ quinze membres du collectif ont été convoqués au poste de police de Chemin-Grenier, ce mercredi.



L'un d'entre eux, Yan Hookoomsing, a déclaré après son arrestation : "Nous ne sommes pas des criminels. Les vrais criminels, ce sont ceux qui donnent nos plages à des promoteurs. Les criminels, ce sont ceux qui mettent des barrages sur nos plages alors que leur bail a expiré."



