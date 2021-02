La grande Une VIDEO Masque obligatoire à l'école : La rectrice à la rencontre des parents

En ce matin de début d'obligation de port du masque dès le CP, la rectrice a souhaité aller à la rencontre des parents d'élèves à l'école Léon Dierx de Saint-Denis, dans un but pédagogique. Par B.A/M.A - Publié le Lundi 8 Février 2021 à 08:07 | Lu 745 fois





Elle a été interpellée par Chrystel Mari, du collectif Parents 974, pour qui le port du masque en cette période de chaleur est inacceptable et



La rectrice rétorque que ces nouvelles mesures sanitaires s'appuient sur des études d'experts de l'OMS, de l'UNICEF, de pédiatres et aussi du Conseil d'Etat."Nous anticipons", exprime-t-elle, rappelant que les variants sont une nouvelle inconnue dans une équation déjà fort complexe. "Aujourd'hui, l'ARS nous signale que ces variants sont là, que nous n'en connaissons pas tous les effets, nous préférons donc prendre toutes les précautions".



Quant aux attaques sur le manque de base juridique, Chantal Manès-Bonnisseau estime qu'il n'y a "pas de sujet" : "Le décret d'octobre 2020 s'applique en métropole, nous avons des instructions ministérielles qui nous demandent de l'appliquer dans les DROM compte-tenu de la dégradation de la crise sanitaire. Un arrêté du préfet régularise les choses".



Du travail reste à faire pour que la mesure soient acceptée de tous. "C'est assez contraignant, je pense que ça doit pas être évident pour les enfants. J'attends de voir le retour de mon fils cet après-midi, on verra bien", réagit Agnès, venue déposer ses deux fils, dont l'un est soumis à cette mesure. "Je refuse que mes fils soient enfermés, moi-même j'ai du mal", s'indigne Emi pour qui "ça les enferme physiquement, psychologiquement". Léa estime qu'il est même inutile : "Ils vont pas forcément bien le porter, quand il vont jouer ils font forcément se toucher, ça revient à ne rien porter". Floriane, quant à elle, a habitué sa fille à le porter. "Si c'est justifié que ça se transmet à cet âge là, je trouve normal que ça devienne obligatoire".



Face à une mesure loin de faire l'unanimité, la directrice, Patricia Rigollier, assure que la discussion sera entamée avec chaque parent récalcitrant. Et rappelle que cette semaine sera celle d'une transition : "Nous allons accueillir les enfants avec bienveillance et tolérance, je vais passer dans toutes les classes pour leur expliquer comment porter un masque sans se sentir trop oppressé. Certains sont plus à l'aise avec le masque en tissu, d'autres avec le masque chirurgical. En fin de semaine, certains diront peut-être à leurs parents que ce n'est pas si terrible que cela."



M.A sur place C'est ce lundi matin que la mesure entre en vigueur. Désormais, tous les élèves, dès 6 ans, doivent porter un masque (chirurgical ou en tissu de type 1). Pour expliquer cette mesure destinée à endiguer l'épidémie de Covid-19, la rectrice Chantal Manès-Bonnisseau est allée à la rencontre des parents et de l'équipe éducative à l'école Léon Dierx, à Sainte-Marie.Elle a été interpellée par Chrystel Mari, du collectif Parents 974, pour qui le port du masque en cette période de chaleur est inacceptable et relève même de la maltraitance . "Nous avons consulté nos avocats, et cette mesure n'est pas conforme à la loi", indique celle qui est venue distribuer des tracts, accompagnée d'autres membres du collectif qui compte selon elle 5000 parents.La rectrice rétorque que ces nouvelles mesures sanitaires s'appuient sur des études d'experts de l'OMS, de l'UNICEF, de pédiatres et aussi du Conseil d'Etat."Nous anticipons", exprime-t-elle, rappelant que les variants sont une nouvelle inconnue dans une équation déjà fort complexe. "Aujourd'hui, l'ARS nous signale que ces variants sont là, que nous n'en connaissons pas tous les effets, nous préférons donc prendre toutes les précautions".Quant aux attaques sur le manque de base juridique, Chantal Manès-Bonnisseau estime qu'il n'y a "pas de sujet" : "Le décret d'octobre 2020 s'applique en métropole, nous avons des instructions ministérielles qui nous demandent de l'appliquer dans les DROM compte-tenu de la dégradation de la crise sanitaire. Un arrêté du préfet régularise les choses".Du travail reste à faire pour que la mesure soient acceptée de tous. "C'est assez contraignant, je pense que ça doit pas être évident pour les enfants. J'attends de voir le retour de mon fils cet après-midi, on verra bien", réagit Agnès, venue déposer ses deux fils, dont l'un est soumis à cette mesure. "Je refuse que mes fils soient enfermés, moi-même j'ai du mal", s'indigne Emi pour qui "ça les enferme physiquement, psychologiquement". Léa estime qu'il est même inutile : "Ils vont pas forcément bien le porter, quand il vont jouer ils font forcément se toucher, ça revient à ne rien porter". Floriane, quant à elle, a habitué sa fille à le porter. "Si c'est justifié que ça se transmet à cet âge là, je trouve normal que ça devienne obligatoire".Face à une mesure loin de faire l'unanimité, la directrice, Patricia Rigollier, assure que la discussion sera entamée avec chaque parent récalcitrant. Et rappelle que cette semaine sera celle d'une transition : "Nous allons accueillir les enfants avec bienveillance et tolérance, je vais passer dans toutes les classes pour leur expliquer comment porter un masque sans se sentir trop oppressé. Certains sont plus à l'aise avec le masque en tissu, d'autres avec le masque chirurgical. En fin de semaine, certains diront peut-être à leurs parents que ce n'est pas si terrible que cela."