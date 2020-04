A la Une . [VIDEO] Macron : "Il faut renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe" ​Les chefs d'Etat et de gouvernement des pays de l’Union européenne ont échangé durant plus de 4 heures ce 23 avril sur les réponses à apporter à la pandémie du Covid-19.

Emmanuel Macron s’est exprimé ce jeudi soir en direct à la suite du sommet européen qui s'est tenu en visioconférence.



Le chef de l’Etat a appelé à "aller plus loin et plus fort" dans la souveraineté européenne. Immédiatement, le président de la République a placé l’autonomie stratégique européenne comme l’une des leçons à tirer de la pénurie des matériels de protection contre le coronavirus.



"Un consensus est en train de se forger" afin de "réduire la dépendance à l’égard du reste du monde et renforcer la capacité de production (des pays de l’UE). Il nous faut renforcer notre autonomie stratégique sur beaucoup de secteurs industriels", a insisté le président, faisant allusion à la très grande dépendance de la France, mais aussi des autres pays européens, vis-à-vis des unités de production chinoises notamment.



Emmanuel Macron a également évoqué la solidarité entre les pays européens car, dit-il, "il y a une asymétrie qui va continuer de s’aggraver, pouvant mettre en danger la cohérence de la zone euro".



"L’Europe est à un moment de vérité"



Afin de contrecarrer cette menace, les chefs d’Etat et de gouvernement ont chargé la Commission européenne de présenter, d'ici le 6 mai, une proposition de budget pour la période 2021-2027, incluant un fonds spécial pour relancer l'économie après la pandémie.



Le chef de l'Etat a avoué qu’à ce stade, il n’y avait pas de consensus sur le sujet des "transferts budgétaires réels vers les régions et les secteurs les plus touchés."



Economiquement mieux lotis et moins touchés par le Covid-19, l’Allemagne et les Pays-Bas ne sont ainsi pas favorables à ces transferts, leur préférant pour l’instant le mécanisme des prêts. En revanche, le refinancement par la Commission européenne des mesures de chômage décidées par les pays, a été acté, a annoncé le président français.



"L’Europe est à un moment de vérité, nous devons tout faire pour qu’elle soit au rendez-vous avec son histoire", a conclu Emmanuel Macron.

