[VIDEO] Les syndicats de police montent au créneau : Les attaques anti-flic "en constante augmentation" dans l'île

Les syndicats UNSA Police, SGP Police FO et Alliance Police nationale sont sur le qui-vive après l'agression hier en début de soirée de policiers dans le quartier du Chaudron . Les représentants des policiers tirent la sonnette d'alarme sur les atteintes faites aux forces de l'ordre, "en constante augmentation" ces dernières années. Ils demandent des peines "exemplaires" pour les auteurs de ces actes, taclant une nouvelle fois les propos "injustifiés" du maire de Saint-Denis, Gilbert Annette…Dimanche aux alentours de 18h, des policiers venus épauler des pompiers ont été caillassés par une cinquantaine de personnes et quatre d'entre eux ont même été visés par des projectiles toxiques liquides, laissant sur leurs visages des traces de brûlure. Deux des policiers blessés sont retournés consulter leur médecin ce lundi et la durée de leur indisponibilité est pour l'heure inconnue."On voit clairement que la violence a franchi un cap à La Réunion", lance indique Stéphane Lebreton, secrétaire départemental adjoint SGP Police FO, qui demande plus de moyens et d'effectifs pour endiguer cette violence anti-flic. Par ailleurs, Stéphane Lebreton a de nouveau pointé les propos "irrespectueux et irresponsables" du maire de Saint-Denis, Gilbert Annette. Ce dernier avait déclaré la semaine dernière lors de son Live Dionysien avec des administrés que "la nuit la police y bouge pas" : "Monsieur le Maire, voici la preuve aujourd'hui : quatre de nos collègues blessés hier et 12 collègues blessés il y a 10 jours, parce qu'ils intervenaient sur votre commune pour aider nos concitoyens".Même son de cloche du côté d'Idriss Rangassamy, du syndicat Alliance Police nationale, qui invite le maire du chef-lieu "à balayer devant sa porte et mettre par exemple sa police municipale au travail le soir avant de dire que nous la Police nationale on ne fait pas notre boulot". S'ils ne contestent pas la baisse de la délinquance dans le chef-lieu et plus globalement à La Réunion , "due justement à notre action au quotidien", les syndicats de police s'inquiètent des atteintes faites aux forces de l'ordre. "Il n'y en a jamais eu autant à La Réunion. On est sur le mimétisme de ce qui se fait en métropole", explique Jean-Pierre Lauret, de l'UNSA Police. Il demande des mesures "radicales" pour punir ces agressions mais aussi une refonte des schémas d'intervention, avec plus d'effectifs, pour faire face à ce type de situation.