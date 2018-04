[VIDEO] Les parents de l'école de Ligne Paradis prennent le contrôle de la route

Ils sont en colère et le font savoir. Des parents d'élève de l'école Eugène Dayot de Saint-Pierre sont passés au stade supérieur ce matin en bloquant la route qui mène vers l'école située dans le quartier de Ligne Paradis.



Hier déjà, ils avaient manifesté en raison, disent-ils, de l'hygiène déplorable qu'ils auraient constatée au sein de la structure scolaire. La faute selon eux au manque de contrats aidés dans cette école élémentaire publique.



D'importants embouteillages ont paralysé le chemin Diagonale et les alentours. Vers 11H, excédé par le barrage routier, un automobiliste a tenté de forcer le passage et a roulé sur le pied d'une manifestante enceinte, sans plus de gravité.