A la Une ... [VIDEO] Les palettes désinfectées avant d'être embarquées à bord du Mistral Le Mistral embarque beaucoup plus de vivres et de matériels que le 13 avril dernier. Le PHA Mistral a accosté avec un peu de retard à La Réunion, hier en fin d’après-midi, à cause d’une mer agitée. Depuis ce matin, il n'a pas perdu une seconde.

Le chargement de fret sur le porte-hélicoptères amphibie Mistral de la mission Jeanne d’Arc a commencé ce lundi 4 mai au Port Est.



Il s’agit là de la seconde rotation du PHA Mistral vers Mayotte, avec à son bord plus de 500 tonnes de fret, soit 800 palettes. Ce chargement exceptionnel devrait prendre 48 heures et se faire de jour comme de nuit, afin de monter à bord du fret alimentaire, dont des vivres surgelés, du matériel parapharmaceutique (solutions hydro-alcooliques entre autres) ainsi que des véhicules civils.



Un régiment est chargé de procéder à la désinfection des palettes avant l’embarquement. Le but étant de suivre "le principe de prévention et de ne pas créer une faille", explique le capitaine de vaisseau Arnaud Paquet, commandant la base navale de Port-des-Galets et qui représente pour l’occasion le général Yves Metayer, commandant supérieur des FAZSOI.



Dans le détail, les palettes sont essentiellement constituées de palettes alimentaires et d’eau (450 palettes pour environ 200 tonnes rien que pour l'eau) et d'autres palettes au bénéfice des entreprises du BTP et des télécom.



La manoeuvre logistique croisée se fait avec les militaires qui assurent l’embarquement, les civils (l’autorité du Grand port) et les entreprises qui livrent les palettes sur le quai. Les marins du Mistral sont, quant à eux, toujours assignés à bord du navire afin d’éviter le scénario survenu sur le porte-avions Charles de Gaulle.



Sur des images de Régis Labrousse











LG Lu 389 fois