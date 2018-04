Faits-divers [VIDEO] Les opposants s'en prennent avec une masse à une des paillotes de l'Ermitage Les opposants des paillotes se sont de nouveau rassemblés sur la plage de l'Ermitage ce dimanche matin. Ils dénoncent le non respect du jugement de suspension des autorisations d'occupation temporaires délivrées à six établissements de plage à l'Ermitage. Le rassemblement a dérapé vers midi lorsqu'un des manifestants s'est saisi d'une masse et a détruit les clôtures d'un des restaurants, après que d'autres manifestants aient renversé les tables et les chaises à l'intérieur.

C'est à l'appel du Kolektif Union Rényoné Responsab (KURR) que l'ensemble des opposants aux paillotes de plage se sont de nouveau mobilisés ce dimanche sur le sable de l'Ermitage. Il était notamment accompagné du collectif de Défense du Domaine public maritime, qui regrette la non application de la décision du tribunal administratif de suspendre les autorisations d'occupation temporaires (AOT) du domaine public délivrées à six établissements de plage à l'Hermitage.



Ils regrettent également que l'Etat et la mairie de Saint-Paul n'aient pas voulu poursuivre cette suspension annoncée le 16 mars dernier pour six établissements de plage. Le Préfet de La Réunion avait déclaré qu'il "ne pouvait rien faire de plus pour le moment". C'est pourquoi les opposants au maintien des restaurants de plage ont appelé à un rassemblement populaire contre l'injustice ce dimanche. Les participants ont prévu de participer à un pique-nique et montrer leur soutien jusqu'à 18 heures ce soir.



Le préfet de La Réunion condamne fermement le recours à la violence contre des biens privés, tout particulièrement dans un contexte où des familles étaient attablées dans les établissements concernés et où d’autres familles étaient présentes sur les plages.



Les auteurs de faits pénalement répréhensibles seront poursuivis. Le préfet en appelle au sens des responsabilités et au civisme de chacun.

Le rassemblement a dégénéré peu avant midi. Certains manifestants se sont introduits dans les restaurants de plage et ont tenté de les détruire. L'un d'eux, muni d'une masse, a détruit les clôtures d'un des restaurants.





